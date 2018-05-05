Беспрецедентная миграция?
- Артем Кречетников, Би-би-си
- 5.05.2018, 12:27
Миграция стала самой злободневной темой.
На днях вынуждена была уйти в отставку министр внутренних дел Британии Эмбер Радд.
Причиной стала ситуация с так называемыми "иммигрантами поколения Уиндраш" - гастарбайтерами из стран Карибского бассейна, осевшими в Соединенном Королевстве в 1950-х и 1960-х годах.
Миграция стала на Западе самой злободневной темой, подвинув даже социально-экономические "вопросы ножа и вилки".
Администрация Дональда Трампа пытается - пока без особого успеха - заставать власти штатов исполнять федеральные законы по борьбе с нелегальной иммиграцией.
На мартовских парламентских выборах в Италии добились успеха антиевропейские и антииммигрантские партии, что по нынешним временам часто одно и то же.
Проблема миграции была во главе угла и на последних по времени выборах в Германии и Венгрии, и в ходе британского голосования по "брекситу".
Часто можно услышать, что возникла эта проблема не так давно и что наблюдаемые нами масштабы смешивания рас и цивилизаций беспрецедентны. На самом деле, в прошлом бывало и не такое.
Вам и не снилось
VI-IV тысячелетия до нашей эры: массовая миграция в Западную Европу представителей культур воронковидных кубков и свайников - по данным анализов ДНК, из Причерноморья.
Кстати, свайники получили свое название оттого, что жили в свайных поселках на озерах. Зачем было так мучиться, когда земли вокруг сколько угодно? Исследователи находят единственное логичное объяснение: аборигены, мягко говоря, не приветствовали "понаехавших".
III-II тысячелетия до нашей эры: встречное движение ариев - или, как их предпочитают называть после печальных событий середины прошлого века, индоевропейцев, достигших долины Ганга и Маньчжурии. Одновременно народы банту заселяют субэкваториальную Африку, а монголоидные племена, родичи китайцев - Юго-Восточную Азию.
Раннее Средневековье вообще называют эпохой Великого переселения народов.
Французская и итальянская нации образовались в результате смешения коренного населения с древними германцами. На Британские острова волнами вливались кельты, римляне, англосаксы, даны и норманны - те же скандинавы, только предварительно офранцузившиеся.
Болгары и венгры прикочевали из Поволжья и с Урала. Славяне на территории России - тоже пришельцы.
Статистики, понятно, не велось, но, по оценкам историков, на территорию Западной Римской империи с населением в 50-55 миллионов за несколько десятилетий переселились порядка трех миллионов человек. А на Британских островах и Великой Русской равнине прибывших оказалось больше, чем коренных обитателей.
В США только с 1840-го по 1900 год приехали почти 20 миллионов человек.
Хотя свободной земли хватало, и Статуя Свободы в известной надписи на постаменте "вздымала факел у двери золотой" для всех желающих, проблемы были.
В 1840-х годах возникла и некоторое время пользовалась влиянием антииммигрантская организация Know Nothing ("партия незнаек"), направленная, прежде всего, против ирландцев и других католиков. Конгресс США то стимулировал иммиграцию, то вводил ограничительные нормы.
В Евросоюз с его 512-миллионным населением в пиковом 2015 году прибыли, по максимальным оценкам, 1,8 миллиона мигрантов.
Доля иностранцев и граждан, родившихся за границей, составляет в ЕС порядка 15%, причем сюда входят и европейцы, воспользовавшиеся отсутствием внутренних границ и живущие не там, где появились на свет. Примерно такое же соотношение более 100 лет сохраняется в Соединенных Штатах.
Есть, правда, важное отличие. В давние времена миром правил меч. Кто-то откуда-то приходил, кого-то побеждал и ассимилировал, либо ассимилировался сам. Коренных обитателей об их желаниях не спрашивали.
А в современную эпоху проблема миграции впервые оказалась в центре внимания и повлияла на исход выборов в Британии, в 1906 году. Тоже, знаете ли, не вчера.
Козырная тема
Эту малоизвестную в остальном мире, но примечательную историю рассказала в книге "Европа перед катастрофой" (имеется в виду Первая мировая война) американский историк Барбара Такман.
Предыдущие всеобщие выборы в Соединенном Королевстве, состоявшиеся в 1900 году, прозвали "выборами цвета хаки". Они прошли на фоне всплеска ура-патриотизма в связи с Англо-бурской войной в Южной Африке и принесли убедительную победу консерваторам.
После поражения буров - белых фермеров, потомков голландских переселенцев XVII-XVIII столетий - британские золотодобытчики с согласия правительства ввезли на шахты и рудники района Витватерсранд, чье длинное название новые хозяева сократили до "Рэнда", рабочих из Китая.
В преддверии следующих выборов находившиеся в оппозиции либералы обвинили тори в намерении проделать то же самое в Британии, обеспечив предпринимателей дешевой рабочей силой и обездолив английских трудящихся.
Китайцев называли "желтой угрозой" - и одновременно старались вызвать к ним жалость, расписывая ужасы эксплуатации.
В южно-африканских общежитиях на 25 обитателей действительно приходился один водопроводный кран, а половина из рабочих ночевала на полу - что, впрочем, не сильно отличалось от условий в тогдашних лондонских и бирмингемских трущобах.
Но китайцев не заковывали в цепи и не секли плетьми - а именно это изображалось на рисунках в либеральных изданиях на протяжении всего 1905 года.
Страна покрылась предвыборными плакатами: китаец с косичкой в соломенной шляпе и подписью "Британский рабочий-тори", а рядом - призраки солдат, павших на войне с бурами, указывающие на китайцев в огороженных компаундах и вопрошающие: "Разве за это мы погибали?"
"Китайские кули на холмах Уэльса? Боже упаси!" - воскликнул на встрече с избирателями за считаные дни до голосования будущий премьер, а тогда ещё перспективный молодой политик Дэвид Ллойд-Джордж.
Ничего подобного консерваторы и в мыслях не держали. Но народ поверил, и в результате либералы победили с гигантским преимуществом: 377 мандатов против 157. Остальные места получили лейбористы, независимые депутаты и сторонники самоуправления Ирландии. Без мандата остался даже прежний премьер Артур Бальфур.
Некоторое время спустя консерватор Фредерик Смит в палате напомнил Ллойд-Джорджу его слова про "кули на холмах".
"Я такого не говорил", - нервно парировал тот.
"Я предполагал возможные проблемы с памятью", - невозмутимо заявил Смит, достал из кармана номер Manchester Guardian с репортажем о митинге и зачитал соответствующий абзац.
По мнению Барбары Такман, массы, сделавшись грамотными, стали более доступными для пропаганды, но не менее легковерными. Победили "голоса демагогии и иррациональности".
Так что и споры вокруг миграции, и фейковые новости - ничто не ново под луной.
Артем Кречетников, Би-би-си