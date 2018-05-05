Беспрецедентная миграция? Артем Кречетников, Би-би-си

5.05.2018, 12:27

1906 год: китайские шахтеры, но не в Уэльсе, а у себя на родине

Фото: Getty Images

Миграция стала самой злободневной темой.

На днях вынуждена была уйти в отставку министр внутренних дел Британии Эмбер Радд.

Причиной стала ситуация с так называемыми "иммигрантами поколения Уиндраш" - гастарбайтерами из стран Карибского бассейна, осевшими в Соединенном Королевстве в 1950-х и 1960-х годах.

Миграция стала на Западе самой злободневной темой, подвинув даже социально-экономические "вопросы ножа и вилки".

Администрация Дональда Трампа пытается - пока без особого успеха - заставать власти штатов исполнять федеральные законы по борьбе с нелегальной иммиграцией.

На мартовских парламентских выборах в Италии добились успеха антиевропейские и антииммигрантские партии, что по нынешним временам часто одно и то же.

Проблема миграции была во главе угла и на последних по времени выборах в Германии и Венгрии, и в ходе британского голосования по "брекситу".

Часто можно услышать, что возникла эта проблема не так давно и что наблюдаемые нами масштабы смешивания рас и цивилизаций беспрецедентны. На самом деле, в прошлом бывало и не такое.

Вам и не снилось

VI-IV тысячелетия до нашей эры: массовая миграция в Западную Европу представителей культур воронковидных кубков и свайников - по данным анализов ДНК, из Причерноморья.

Кстати, свайники получили свое название оттого, что жили в свайных поселках на озерах. Зачем было так мучиться, когда земли вокруг сколько угодно? Исследователи находят единственное логичное объяснение: аборигены, мягко говоря, не приветствовали "понаехавших".

III-II тысячелетия до нашей эры: встречное движение ариев - или, как их предпочитают называть после печальных событий середины прошлого века, индоевропейцев, достигших долины Ганга и Маньчжурии. Одновременно народы банту заселяют субэкваториальную Африку, а монголоидные племена, родичи китайцев - Юго-Восточную Азию.

Наплыв иммигрантов в Европу велик, но в истории случалось и не такое

Фото: Getty Images

Раннее Средневековье вообще называют эпохой Великого переселения народов.

Французская и итальянская нации образовались в результате смешения коренного населения с древними германцами. На Британские острова волнами вливались кельты, римляне, англосаксы, даны и норманны - те же скандинавы, только предварительно офранцузившиеся.

Болгары и венгры прикочевали из Поволжья и с Урала. Славяне на территории России - тоже пришельцы.

Статистики, понятно, не велось, но, по оценкам историков, на территорию Западной Римской империи с населением в 50-55 миллионов за несколько десятилетий переселились порядка трех миллионов человек. А на Британских островах и Великой Русской равнине прибывших оказалось больше, чем коренных обитателей.

В США только с 1840-го по 1900 год приехали почти 20 миллионов человек.

Через нью-йоркский иммиграционный центр Эллис-Айленд, действовавший с 1892 по 1954 год, прошли 12 миллионов человек

Фото: Getty Images

Хотя свободной земли хватало, и Статуя Свободы в известной надписи на постаменте "вздымала факел у двери золотой" для всех желающих, проблемы были.

В 1840-х годах возникла и некоторое время пользовалась влиянием антииммигрантская организация Know Nothing ("партия незнаек"), направленная, прежде всего, против ирландцев и других католиков. Конгресс США то стимулировал иммиграцию, то вводил ограничительные нормы.

В Евросоюз с его 512-миллионным населением в пиковом 2015 году прибыли, по максимальным оценкам, 1,8 миллиона мигрантов.

Доля иностранцев и граждан, родившихся за границей, составляет в ЕС порядка 15%, причем сюда входят и европейцы, воспользовавшиеся отсутствием внутренних границ и живущие не там, где появились на свет. Примерно такое же соотношение более 100 лет сохраняется в Соединенных Штатах.

Есть, правда, важное отличие. В давние времена миром правил меч. Кто-то откуда-то приходил, кого-то побеждал и ассимилировал, либо ассимилировался сам. Коренных обитателей об их желаниях не спрашивали.

А в современную эпоху проблема миграции впервые оказалась в центре внимания и повлияла на исход выборов в Британии, в 1906 году. Тоже, знаете ли, не вчера.

Козырная тема

Эту малоизвестную в остальном мире, но примечательную историю рассказала в книге "Европа перед катастрофой" (имеется в виду Первая мировая война) американский историк Барбара Такман.

Предыдущие всеобщие выборы в Соединенном Королевстве, состоявшиеся в 1900 году, прозвали "выборами цвета хаки". Они прошли на фоне всплеска ура-патриотизма в связи с Англо-бурской войной в Южной Африке и принесли убедительную победу консерваторам.

После поражения буров - белых фермеров, потомков голландских переселенцев XVII-XVIII столетий - британские золотодобытчики с согласия правительства ввезли на шахты и рудники района Витватерсранд, чье длинное название новые хозяева сократили до "Рэнда", рабочих из Китая.

В преддверии следующих выборов находившиеся в оппозиции либералы обвинили тори в намерении проделать то же самое в Британии, обеспечив предпринимателей дешевой рабочей силой и обездолив английских трудящихся.

Китайцев называли "желтой угрозой" - и одновременно старались вызвать к ним жалость, расписывая ужасы эксплуатации.

В южно-африканских общежитиях на 25 обитателей действительно приходился один водопроводный кран, а половина из рабочих ночевала на полу - что, впрочем, не сильно отличалось от условий в тогдашних лондонских и бирмингемских трущобах.

Но китайцев не заковывали в цепи и не секли плетьми - а именно это изображалось на рисунках в либеральных изданиях на протяжении всего 1905 года.

Страна покрылась предвыборными плакатами: китаец с косичкой в соломенной шляпе и подписью "Британский рабочий-тори", а рядом - призраки солдат, павших на войне с бурами, указывающие на китайцев в огороженных компаундах и вопрошающие: "Разве за это мы погибали?"

"Китайские кули на холмах Уэльса? Боже упаси!" - воскликнул на встрече с избирателями за считаные дни до голосования будущий премьер, а тогда ещё перспективный молодой политик Дэвид Ллойд-Джордж.

Ничего подобного консерваторы и в мыслях не держали. Но народ поверил, и в результате либералы победили с гигантским преимуществом: 377 мандатов против 157. Остальные места получили лейбористы, независимые депутаты и сторонники самоуправления Ирландии. Без мандата остался даже прежний премьер Артур Бальфур.

Некоторое время спустя консерватор Фредерик Смит в палате напомнил Ллойд-Джорджу его слова про "кули на холмах".

"Я такого не говорил", - нервно парировал тот.

"Я предполагал возможные проблемы с памятью", - невозмутимо заявил Смит, достал из кармана номер Manchester Guardian с репортажем о митинге и зачитал соответствующий абзац.

По мнению Барбары Такман, массы, сделавшись грамотными, стали более доступными для пропаганды, но не менее легковерными. Победили "голоса демагогии и иррациональности".

Так что и споры вокруг миграции, и фейковые новости - ничто не ново под луной.

Артем Кречетников, Би-би-си