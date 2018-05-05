Оказывается, растения между собой «общаются» 5.05.2018, 12:32

У растений нашли систему коммуникаций через корни.

По словам ученsх, hастения оказались способны сообщать об условиях своего роста соседям, передавая химические сигналы через корневую систему

Растения способны обмениваться сигналами и через корневую систему, меняя характер роста соседей. Такой вывод сделали ученые из Шведского университета сельхознаук, передает Naked Science.

Биологи экспериментировали с молодыми ростками кукурузы, которые выращивались в гидропонных условиях, без почвы - на водном растворе, содержащем необходимые минеральные вещества. Эти ростки чувствительны к прикосновениям: механическая стимуляция заставляла их выделять в воду сигнальные вещества. И если следующее растение культивировалось на том же растворе, то оно отращивало больше листьев и меньше корней.

Растение словно «почувствовало» присутствие соседей и направило ресурсы на то, чтобы победить их в конкуренции за свет. Если же росток имел доступ к двум растворам одновременно (одному, оставшемуся после «тронутого» растения, и другому - от «нетронутого), он, очевидно, различал их, и корень активнее тянулся ко второму.

По словам авторов, химическая коммуникация ростков через почву может быть особенно важна для семян материнского растения, позволяя им лучше «разделять» доступное пространство и меньше конкурировать друг с другом за свет.

«Надземные коммуникации между растениями способны вызывать ответ в соседних "нетронутых" растениях посредством подпочвенных коммуникаций, -пишут ученые. - Это показывает, что развитие растений может существенно меняться за счет физических условий, в которых растут их соседи».