На Гавайях произошло самое мощное землетрясение за последние 43 года
- 5.05.2018, 12:42
- 1,482
Землетрясение связано с вулканической активностью.
На Гавайях 4 мая произошло самое мощное землетрясение за последние 43 года, сообщает Национальная геологическая служба США.
Около семи подземных толчков с магнитудой до 6,9 баллов по шкале Рихтера были зафиксированы в районе вулкана Килауэа.
"Землетрясение непосредственно связано с вулканической активностью на Килауэа и эволюцией его рифтовой системы… На региональном уровне это крупнейшее землетрясение на Гавайях с момента землетрясения в Калапане в 1975 году", – сказано в сообщении.
Из-за извержения вулкана Килауэа на Гавайях эвакуировали тысячи жителей.