На Гавайях произошло самое мощное землетрясение за последние 43 года 5.05.2018, 12:42

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Землетрясение связано с вулканической активностью.

На Гавайях 4 мая произошло самое мощное землетрясение за последние 43 года, сообщает Национальная геологическая служба США.

Около семи подземных толчков с магнитудой до 6,9 баллов по шкале Рихтера были зафиксированы в районе вулкана Килауэа.

"Землетрясение непосредственно связано с вулканической активностью на Килауэа и эволюцией его рифтовой системы… На региональном уровне это крупнейшее землетрясение на Гавайях с момента землетрясения в Калапане в 1975 году", – сказано в сообщении.

Из-за извержения вулкана Килауэа на Гавайях эвакуировали тысячи жителей.