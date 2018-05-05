Я предупреждаю власти 1 Алексей Мельников

5.05.2018, 12:55

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Алексей Мельников

Суд над вами рано или поздно состоится.

Я предупреждаю власти Москвы. И не только их, но и примкнувших к ним прокуроров, сотрудников какого-то "департамента региональной безопасности", а также прочих "предупреждающих" граждан о том, что граждане России, якобы не имеют права выходить на "несанкционированную акцию" 5 мая на Тверской улице в Москве.

31 статья Конституции, "предупреждающие" власти Москвы и прочие, вместе с ними, указывает вам следующее: "Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование".

Вы обязаны исполнять Конституцию, в которой ничего не сказано о том, что граждане должны получать вашу, "власти Москвы", "санкцию" на то, чтобы собраться на демонстрацию. В частности, на демонстрацию 5 мая против несменяемости власти.

Право граждан собираться на демонстрации является, согласно Конституции России, "непосредственно действующим".

Статья 18 Конституции является для вас, "власти Москвы" и примкнувшие к ним прокуроры и сотрудники "департамента региональной безопасности", приказом и вы обязаны её неукоснительно соблюдать: "Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием".

Вы – "власти Москвы", а также примкнувшие к ним прокуроры и сотрудники "департамента региональной безопасности", будете отвечать перед правосудием за наглое попрание закона, положения которого приведены для вас выше.

Возможно, что для того, чтобы привлечь вас к правосудию, потребуются годы.

Но вы, и все те, кто годами нарушает в России права и свободы граждан, всё равно ответите, сколько бы вас ни было – сотни, тысячи или десятки тысяч. Вы не спрячетесь в массе.

Сегодня вы считаете, что вам всё сойдет с рук. И пока сила (сила бесправия) – на вашей стороне.

Но так не будет продолжаться всегда. Посмотрите на Армению.

У России, если она хочет сохраниться и не пережить развал, нет другого выхода, кроме как привлечь вас к правовой ответственности, раз и навсегда показать, что несменяемость властей, наглое попрание гражданских прав и свобод, не останется безнаказанным.

Пишите свои "предупреждения", "власти Москвы" и примкнувшие к ним прокуроры, сотрудники какого-то "департамента региональной безопасности", ставьте на них свои фамилии, составляйте на себя досье.

Алексей Мельников, kasparov.ru