В Минске побит температурный рекорд 52-летней давности 5.05.2018, 13:00

Температурные рекорды 4 мая отмечены во многих регионах страны.

В Минске 4 мая побит температурный рекорд 52-летней давности, сообщили корреспонденту БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Вчера в белорусской столице максимальная температура составила плюс 30 градусов, теплее всего в этот день было в 1966 году - 24,3 градуса.

"Температурные рекорды 4 мая отмечены во многих регионах страны. Но не везде было так тепло, на северо-западе Витебской области максимальная температура составила плюс 21 градус, среднесуточная там была 16 градусов. Но и этот показатель превышает климатическую норму для первой декады мая, которая составляет 11-13 градусов тепла. В целом по стране она была превышена на 5-12 градусов", - рассказали в Белгидромете.

По прогнозам синоптиков, сегодня территория Беларуси окажется под влиянием атмосферного фронта, за которым начнет поступать более прохладный воздух с Западной Европы. В отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Температура воздуха ночью составит 8-13 градусов выше нуля, днем - 17-23 градуса тепла. Лишь по юго-востоку страны ночью будет не ниже плюс 14-17 градусов, а днем воздух прогреется до 24-30 градусов тепла.