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Скандальный «Тамбаз» требует от людей доплаты

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  • 5.05.2018, 13:08
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ФОто: onliner.by

640 семьям предложили доплатить 120 долларов за «квадрат».

Руководство частного застройщика «Тамбаз» на встрече в администрации Советского района предложило держателям облигаций доплатить за достройку ЖК «Аркадия» 100−120 долларов за квадратный метр. Собравшимся гражданам такой вариант не понравился. Но альтернатив у них не много — обещанный Мингорисполкомом проект указа о смене заказчика еще не готов. Так же не известно, сколько держателям облигаций придется доплатить госзастройщику, пишет tut.by.

Генеральный директор «Тамбаза» Александр Овсянников предложил подписать дополнительное соглашение, в котором предусмотрен перенос сроков ввода в эксплуатацию жилых домов и внесение дополнительной оплаты для окончания строительства. Была озвучена и сумма доплаты — 100−120 долларов за за квадратный метр.

Среди держателей жилищных облигаций будут предварительно проведен письменный опрос, и если большинство согласится на новые условия, то к строительству застройщик, по его словам, готов приступить уже в следующем месяце. Генеральный директор «Тамбаза» заявил: если держатели облигаций откажутся подписывать дополнительные соглашения, он намерен расторгать договора на получение квартиры с выплатой компенсации с индексацией.

Впрочем, чтобы такой вариант прошел, «Тамбазу» предстоит заручиться поддержкой большинства держателей облигаций. Однако настроения у людей иные и к любым предложениям они относятся с недоверием.

Многие возлагают надежды на госзастройщика. О смене застройщика 30 марта 2018 года заявил председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Дмитрий Гуриненко. Тогда же был анонсирован нормативно-правовой акт о передаче ЖК «Аркадия» госзастройщику.

— У нас есть поручение максимально учесть интересы граждан и снизить ваши затраты, — заявил Гуриненко. — Доплаты будущих дольщиков пойдут на завершение жилой части, а на ввод всего объекта планируется использовать бюджетную ссуду.

О суммах доплат и сроках завершения строительства данных пока нет — проект указа о смене застройщика все еще обсуждается.

В апреле держатели жилищных облигаций СООО «Тамбаз» выложили видеообращение к президенту — люди высказали свое возмущение тем фактом, что им предлагают доплатить за достройку уже оплаченных квартир.

Напомним, столичной финансовой милицией возбуждено уголовное дело в отношении бывшего гендиректора. По версии правоохранителей «бывший гендиректор СООО «Тамбаз» Лев Хаютин использовал не по назначению денежные средства, привлеченные посредством выпуска и реализации жилищных облигаций для финансирования строительства двух жилых домов. Эти деньги были израсходованы на исполнение обязательств общества по строительству другого жилого дома, а также на оплату строительных материалов и строительно-монтажных работ на иных объектах, которыми занималось СООО «Тамбаз».

Иные объекты — это стилобат, на котором стоят дома. В нем — коммерческие помещения и торговый центр. Их финансировали, как фундамент, из «общего котла» в надежде найти покупателя и вернуть деньги в стройку. Но покупателя не нашлось. В результате фирма не исполнила обязательства по строительству профинансированных объектов.


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