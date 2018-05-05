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Киев обвинил сепаратистов в обстреле жилых домов

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  • 5.05.2018, 13:14
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Сразу три населенных пункта обстреляли из минометов.

Киев обвинил сепаратистов в обстреле жилых домов в Донбассе. Как утверждают украинские военные, вчера сторонники самопровозглашенной "ДНР" из минометов открыли огонь по Майорску, сегодня – по селу Зайцево. Кроме этого, утром в субботу под обстрел со стороны сепаратистов попал пропускной пункт "Гнутово", где в этот момент находились десятки мирных жителей, сообщает Радио Свобода.

Об убитых или раненых при обстрелах не сообщается.

По данным ООН, в Донбассе за четыре года войны погибли более 10 тысяч человек, в их числе три тысячи мирных жителей. Киев и страны Запада обвиняют Кремль в вооруженной поддержке сепаратистов. Москва отвергает обвинения.

30 апреля в Донбассе формально завершилась "антитеррористическая операция". Вместо нее теперь действует режим Операции объединенных сил. Командующим назначен Сергей Наев. Он подчиняется напрямую президенту Украины.


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