Крупнейшие банки мира хотят торговать криптовалютой 5.05.2018, 13:17

Финансовые учреждения рассматривают для торгов три основные криптовалюты: Bitcoin, Ethereum и Monero.

В течение ближайшего года 70% крупнейших мировых банков планируют начать торговать круптовалютой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исследование.

Как отмечают аналитики, такое решение связано с растущей популярностью криптовалют и запросами клиентов. Финансовые учреждения рассматривают для торгов три основные криптовалюты: Bitcoin, Ethereum и Monero.

В исследовании отмечается, что ряд компаний заинтересовались криптовалютой еще в прошлом году, когда курс биткоина подскочил до $20 тыс. за "монету". До этого финучреждения с осторожностью относились к цифровым активам.