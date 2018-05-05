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Крупнейшие банки мира хотят торговать криптовалютой

  • 5.05.2018, 13:17

Финансовые учреждения рассматривают для торгов три основные криптовалюты: Bitcoin, Ethereum и Monero.

В течение ближайшего года 70% крупнейших мировых банков планируют начать торговать круптовалютой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исследование.

Как отмечают аналитики, такое решение связано с растущей популярностью криптовалют и запросами клиентов. Финансовые учреждения рассматривают для торгов три основные криптовалюты: Bitcoin, Ethereum и Monero.

В исследовании отмечается, что ряд компаний заинтересовались криптовалютой еще в прошлом году, когда курс биткоина подскочил до $20 тыс. за "монету". До этого финучреждения с осторожностью относились к цифровым активам.


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