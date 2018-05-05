Россия усилит границу с Беларусью на время футбольного чемпионата мира 1 5.05.2018, 13:36

Белорусско-российская граница на время чемпионата мира будет на замке.

На время чемпионата мира по футболу, который в июне-июле будет проходить в 11 российских городах, границу Беларуси и России усилят дополнительными пунктами надзора.

Об этом во время заседания в Сочи наблюдательного совета организационного комитета «Россия-2018» с участием президента Владимира Путина сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович, сообщает «Радыё Свабода».

«Завершается работа по оборудованию пунктов пропуска через государственную границу, - отметил чиновник. - Особый случай - временные пункты пропуска, пункты надзора между Россией и Беларусью. Это такой тонкий вопрос, поскольку у нас союзное государство. Мы практически договорились с белорусскими коллегами о порядке перемещения болельщиков через территорию Беларуси в Россию».

Обращаясь к Владимиру Путину, Аркадий Дворкович сказал, что в случае необходимости будет согласовывать с ним необходимые поручения, чтобы обеспечить более эффективный контроль с участием Федеральной пограничной службы и Федеральной службы безопасности.

При этом в Государственном пограничном комитете Беларуси сообщили, что с белорусской стороны дополнительных процедур проверки на границе во время футбольного чемпионата мира не планируется.