Подольская рассказала, чего Лукашенко ей советовал не делать с «москалями» 4 5.05.2018, 13:55

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Но она не послушалась.

Это признание белорусская певица, которая уже долгое время живет в Москве, сделала во время финала конкурса «Мисс Беларусь-2018». О неловком моменте на конкурсе пишет kp.by.

Отметим, что на конкурсе красоты Наталья Подольская являлась одним из членов жюри, а также выступала в качестве исполнительницы. После одной из песен, которые она исполняла вместе со своим супругом Владимиром Пресняковым, Подольская вдруг заметила:

— Вот говорил же мне Александр Григорьевич не выходить замуж за москаля.

Пресняков тут же нашелся:

— А у меня нет выученных фраз, поэтому просто хочу поблагодарить вас за свою белорусскую жену!

Пришлась ли Александру Григорьевичу по душе шутка про «москаля», неизвестно. Сам он сидел в этот момент в зрительном зале в окружении красивых девушек и, судя по фото, вполне был доволен происходящим.