Как инженер-программист стал одним из первых краеведов Гродно 5.05.2018, 14:06

«Главное в жизни – не предавать самого себя», – говорит Александр Гостев.

Гродненскому краеведу, коллекционеру, учителю и просто замечательному человеку Александру Гостеву исполнилось 70 лет.

Для Гродно Алесь Гостев лицо не просто знаковое. Кроме целого легиона учеников, которым Алесь Петрович более двадцати лет преданно прививал любовь и уважение к своему городу, его знает каждый историк, экскурсовод, коллекционер и журналист. 4 мая в Центре городской жизни бывшие ученики, друзья и коллеги собрались, чтобы поздравить краеведа с юбилеем, пишет «Белсат».

«Считаю себя русином»

Алесь Петрович Гостев родился 2 мая 1948 г. в Калининграде, однако через несколько месяцев его родители переехали на постоянное место жительства в город над Неманом, где и сложилась дальнейшая судьба гродненского краеведа. Отец – русский, мать – украинка воспитали настоящего белорусского патриота, полностью преданного истории своего города.

«Вообще я бы сказал в сегодняшнем таком понимании, что я «русин». Отец у меня из Тульской губернии, а мать украинка. Русинка почти стопроцентная. Жена у меня белоруска, поэтому дети и внуки считают себя, безусловно, белорусами», – рассказывает господин Александр.

В школе история как предмет давалась Алесю очень легко, поэтому больше усилий юноша прикладывал к математике и физике. Гостев окончил институт и получил диплом учителя физики, хотя в результате преподавал ее всего восемь месяцев. Потом была служба в армии, а после 20 лет работы инженером-программистом химической промышленности. При этом Гостев все время непрестанно исследовал город, в котором вырос.

«Очень хотелось ответить на вопрос, что это за край в сердце Европы»

«Было очень интересно, почему этот край такой необычный. Уже тогда сильно гремела Ольга Корбут, Василь Быков уже набирал силу, как известный писатель, и другие. И мне очень хотелось глубже ответить на вопрос, что это за край такой в самом сердце Европы», – говорит краевед.

Историк и соавтор «Кронона» Вячеслав Швед рядом с Александром Гостевым

Фото с сайта belsat.eu

История для Гостева стала хобби, которое в итоге кардинально изменило профессиональное направление деятельности. В середине 1980-х годов Александр Гостев начал публиковать краеведческие статьи в газете «Гродненская правда», а в начале 1990-х вместе с историком Вячеславом Шведом удалось выдать «Кронон» – настоящий букинистический символ Гродно, по которому учились несколько поколений жителей города.

«Это была фактически первая краеведческая книга о Гродно новой волны. Если говорить о первых краеведческих изданиях до «Кронон», то это были официальные издания, где было немного об истории под специальным соусом, немного об экономике и промышленности и т.д. Это были официальные альбомы, а такой жизненной истории не было. Мы тогда узнали, что это город с огромным массивом истории. В общем, если бы не Александр Петрович Гостев, меня точно не было бы как историка», — рассказывает бывший ученик Александра Гостева, гродненский историк Андрей Вашкевич.

«Молодым историкам сегодня трудно понять, как тяжело тогда было издать эту книгу. Сегодня существуют издательства, были бы только деньги. У нас не было таких возможностей, но мы сделали эту книгу. Эта идея была Гостева. В Беларуси такого не было раньше. По сути мы ее своими руками делали, склеивали. Я приводил студентов, которые нам помогали. Обещаю, что в этом году подобная книжка выйдет в новом формате», — говорит соавтор «Кронона», историк Вячеслав Швед, который более 30 лет дружит с Александром Гостевым.

Возвращение в педагогику

Преподавать в школу Гостев вернулся в 1992-м году, когда в Гродно создавался Первый Белорусский гуманитарный лицей.

Алесь Гостев

Фото с сайта belsat.eu

«Когда у нас образовывались белорусские гуманитарные классы, я решил, что нужно работать со школьниками, осмыслил, что у меня это получается. Я краевед и еще тогда я не имел диплома историка. Хотелось донести свое отношение к действительности, свою методику и, главное, помочь ученикам определиться, кто они: самопознание, самоопределение и так до самореализации. И вот у меня таких самореализаторов целый легион. Астрономию начал преподавать уже позже. Лицей мы создавали как белорусский гуманитарный, а в итоге оказался общеобразовательный. Русскоязычный кстати, к сожалению. Но все равно он также дает какой-то результат, который можно проследить по моим бывшим ученикам. Они все мои друзья. Я думаю, что в этом мои самые большие заслуги. Я горжусь этим и думаю, что не безосновательно», – рассказывает Гостев.

Несмотря на свой почтенный возраст, краевед не перестает преподавать в лицее №1 в Гродно.

«Самый главный жизненный результат и то, почему учу своих детей: познай самого себя и никогда себе не изменяй, оставайся самим собой, что бы ни было», — говорит Александр Гостев.

Историк в будущем планирует выпустить не менее 15 книг. Сейчас Алесь Гостев не перестает работать над генеалогией гродненских князей, а также над семейной историей Максима Богдановича.