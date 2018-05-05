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Навальный: Прилечу на митинг хоть на вертолете

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  • 5.05.2018, 14:14
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Алексей Навальный

Политику пришлось скрываться, чтобы не быть арестованным накануне акции 5 мая.

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный призвал москвичей выйти на протестную акцию "Он нам не царь".

Об этом Навальный заявил во время включения на канале "Навальный LIVE" в YouTube.

"Мне пришлось прибегать к ухищрениям. Вчера – там снова убегать от наружного наблюдения. Ночевал я сегодня в секретном месте. Убежал я или не убежал – это мы узнаем, когда я выйду на улицу", – рассказал он.

Политик добавил, что готов признаться, где прячется.

"Внимание, сотрудники полиции, включайте сирены и выезжайте туда... Это Истринский район, деревня Вилетникова, улица Живописная, дом 23... Полиция, приезжайте сюда", – подчеркнул он.

Ведущий эфира предположил, что Навальный назвал адрес "какого-то вице-премьера" из нового расследования Фонда борьбы с коррупцией, и отметил, что оппозиционеру нужно лететь из деревни на вертолете, чтобы успеть на митинг на Тверской, который состоится в 14.00.

"На вертолете или на чем-то еще, но я, безусловно, сделаю все возможное, чтобы попасть на митинг", – заверил Навальный.

12 апреля Навальный анонсировал митинги своих сторонников 5-го и 6 мая "Он нам не царь", приуроченные к инаугурации президента России Владимира Путина, которая пройдет 7 мая.

24 апреля Навальный заявил, что акция оппозиции в центре Москвы состоится, хотя власти отказались ее согласовать. Мэрия Москвы уведомила о запрете на проведение в городе 5 мая митингов.

4 мая накануне протестных акций в шести городах России задержали сторонников Навального.

На акции протеста уже вышли в городах на востоке РФ.


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