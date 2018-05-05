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Массовые аресты на акции в Москве. Задержан Навальный

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  • 5.05.2018, 14:32
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(обновляется) В акции на Тверской участвуют тысячи человек.

Как сообщает Charter97.org, спустя 15 минут после начала акции на улице Тверской сотрудники милиции стали задержать участников. Людей выхватывают из толпы и ведут в автозаки.

В подавлении акции участвуют также казаки. Казаки избивают демонстрантов нагайками.

Лидера оппозиции Алексея Навального отсекли от участников демонстрации. Его арестовали.

Люди скандируют «Позор!».

Сотрудники полиции действуют крайне жестко. Они врезаются в толпу целыми группами, валят людей на землю и уводят.

Акция проходит в знак протеста против инаугурации Владимира Путина.


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