Массовые аресты на акции в Москве. Задержан Навальный

Массовые аресты на акции в Москве. Задержан Навальный1
- 5.05.2018, 14:32
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(обновляется) В акции на Тверской участвуют тысячи человек.
Как сообщает Charter97.org, спустя 15 минут после начала акции на улице Тверской сотрудники милиции стали задержать участников. Людей выхватывают из толпы и ведут в автозаки.
В подавлении акции участвуют также казаки. Казаки избивают демонстрантов нагайками.
Лидера оппозиции Алексея Навального отсекли от участников демонстрации. Его арестовали.
Люди скандируют «Позор!».
Сотрудники полиции действуют крайне жестко. Они врезаются в толпу целыми группами, валят людей на землю и уводят.
Акция проходит в знак протеста против инаугурации Владимира Путина.