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На карманные расходы - 10 рублей в месяц

  • 5.05.2018, 14:59

В Беларуси подняли расходы на гособеспечение детей-сирот.

В Беларуси выросли денежные нормы расходов на гособеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Изменения предусмотрены постановлением Совмина от 3 мая 2018 года № 333.

Согласно документу, «улучшены» условия гособеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся в социально-педагогических центрах, специальных учебно-воспитательных учреждениях, специальных лечебно-воспитательных учреждениях, приемниках-распределителях для несовершеннолетних.

Размер ежемесячной выплаты на личные расходы исходя из реальных потребностей детей при достижении ими 7 лет составит 10 рублей (сейчас – 2 рубля 10 копеек).

На 10% увеличены денежные нормы расходов на питание в детских домах и школах-интернатах, государственных специализированных учреждениях для несовершеннолетних, вспомогательных школах-интернатах, в социально-педагогических центрах, специальных учебно-воспитательных и специальных лечебно-воспитательных учреждениях, приемниках-распределителях для несовершеннолетних, домах-интернатах для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития.

Также на 10% возрастает денежная компенсация расходов на питание для учащихся из числа детей-сирот, обучающихся в дневной форме получения образования в госучреждениях профессионально-технического, среднего специального и высшего образования, дополнительного образования взрослых при освоении образовательной программы подготовки лиц к поступлению в учреждения образования.

Кроме того, для указанной категории детей увеличены на 5% денежные нормы расходов на личные расходы, приобретение учебных принадлежностей, обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем.

Для детей-сирот из опекунских и приемных семей, детских домов семейного типа, детских деревень указанные нормы возрастут на 10%.

В связи с увеличением вышеназванных денежных норм документом также внесены изменения в постановление правительства от 26 января 2009 г. № 94 ”О расходах государства на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, подлежащих возмещению в доход бюджета“ в части возмещения родителями, лишенными родительских прав, средств, затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.


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