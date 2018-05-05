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В Украине сельсовет узаконил криптовалюту

  • 5.05.2018, 15:04

На закупку криптовалюты планируется выделить еще 200 тысяч бюджетных денег.

На данный момент на каждого жителя села уже купили по одной криптоединице.

Депутаты сельсовета Елизаветовки в Днепропетровской области узаконили криптовалюты. Об этом в пятницу, 4 мая, сообщает Корреспондент. Соответствующее видео было выложено на канале в YouTube.

Отмечается, что сельсовет даже закупил по единице такой валюты на каждого жителя села. По словам главы совета Максима Голосного он вложил 534 доллара в криптовалюту Cardano (ADA).

"На каждого члена территориальной громады, который проживал и имел право голоса на территории Елизаветинского сельского совета по состоянию на 1 января 2015 г. приобретено по одной криптоединице. Приобрели мы ее по 14 центов. Сегодня кардана эйда стоит 25,6 центов, то есть это выгодно", - рассказал Голосной.

Отметим, что сейчас кардано стоит уже 36 центов.

Правда о криптовалюте в селе знают только в сельсовете. Местные о таком даже не слышали, говорят журналисты.

Председатель сельсовета признается - людей еще просто не успели проинформировать. И говорит, что в соседних селах депутаты также решили узаконить криптовалюту.


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