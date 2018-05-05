В Ереване школьники добились увольнения директора, которая не пускала их на митинг 1 5.05.2018, 15:13

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Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Рузанна Азизян уволилась после акции протеста с требованием ее отставки.

Накануне школьники, их родители, некоторые учителя, а также правозащитники потребовали уволить директора за то, что она не разрешала ученикам участвовать в акциях протеста оппозиции.

Активисты утверждали, что Азизян насильно удерживала детей в школе. Они также отмечали, что директор – член правящей Республиканской партии и однокурсницей ушедшего в отставку премьера Сержа Саргсяна.

Как сообщает Интерфакс, Азизян направила заявление об увольнении мэру Еревана.