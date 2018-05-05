закрыть
5 мая 2018, суббота, 17:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В Ереване школьники добились увольнения директора, которая не пускала их на митинг

1
  • 5.05.2018, 15:13
  • 1,181
Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Рузанна Азизян уволилась после акции протеста с требованием ее отставки.

Накануне школьники, их родители, некоторые учителя, а также правозащитники потребовали уволить директора за то, что она не разрешала ученикам участвовать в акциях протеста оппозиции.

Активисты утверждали, что Азизян насильно удерживала детей в школе. Они также отмечали, что директор – член правящей Республиканской партии и однокурсницей ушедшего в отставку премьера Сержа Саргсяна.

Как сообщает Интерфакс, Азизян направила заявление об увольнении мэру Еревана.


популярное за неделю

Мнение

Война неизбежна?
Война неизбежна? Игорь Эйдман
Шкловские вандербильдихи
Шкловские вандербильдихи Ирина Халип
Беларуская становіцца мовай моцных
Беларуская становіцца мовай моцных Ганна Севярынец
Армянские тревоги Лукашенко
Армянские тревоги Лукашенко Валерий Карбалевич