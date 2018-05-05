Экономист: Правительство находится в когнитивном диссонансе 6 5.05.2018, 15:33

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Понимания пагубности сложившейся ситуации недостаточно.

Отлучить неэффективные предприятия от бюджетной подпитки и направить эти деньги на зарплаты и пенсии распорядился на неделе Лукашенко, однако эксперты сомневаются, что в реальности такое возможно, пишет сайт «Белорусы и рынок».

Тема рационального распределения средств обсуждалась у Лукашенко на совещании по решению актуальных вопросов социально-экономического развития, которое прошло 3 мая. В ее основе — улучшение рыночной конъюнктуры.

«В настоящий момент сложились благоприятные условия. Рост мировых цен тоже нам на руку, поскольку растут цены и на нефтепродукты, которые мы производим в Беларуси. Дороже мы продаем минеральные удобрения, в том числе калий. Это позволяет рассчитывать на дополнительные доходы в бюджет. Какой период времени это будет продолжаться, никто не знает, но вечно это точно не будет. Нужно буквально успеть извлечь максимум выгоды из сложившейся конъюнктуры и сохранить опережающую динамику во всех сферах», — сказал Лукашенко на совещании.

Из сказанного Лукашенко следовало, что основных направлений расходования этих средств три: расчеты по госдолгу, поддержка предприятий реального сектора и социальные программы. Сложившуюся практику, когда «мы привыкли забирать деньги учителей и врачей и направлять их туда, где они должны зарабатываться», Лукашенко назвал неприемлемой и призвал правительство отказаться от нее в пользу поддержки тех, кто реализует прорывные инвестпроекты.

«К примеру, поддержали модернизацию многих предприятий, и теперь их экономика должна быть самостоятельной и возвращать вложенное», — Лукашенко. Он призвал правительство направить средства на повышение доходов населения и «не держать народ в черном теле».

Общаясь с журналистами после совещания, глава правительства Андрей Кобяков уточнил, что ориентир средней зарплаты в тысячу рублей остается и особое внимание будет уделено предприятиям, которые платят своим работникам по 300—400 руб. Министр экономики Владимир Зиновский поделился амбициозными планами к концу года увеличить ВВП до 60 млрд долларов.

С продекларированными Лукашенко тезисами трудно не согласиться, отмечают эксперты. Однако при этом они обращают внимание на некоторую противоречивость заявлений власти.

«Вместо того чтобы работать прибыльно, предприятия живут на господдержке, то есть это фактически предприятия-зомби. Правительству понадобились годы, чтобы идея прекращения дотаций наконец дошла до Лукашенко, и теперь прямо говорится о том, что эти ресурсы берутся у населения ради продолжения жизни вот этих самых предприятий», — констатировал экономист Сергей Чалый.

Он согласен с тем, что пора прекратить тратить ресурсы искусственного жизнеобеспечения предприятий и направить их на повышение социальных расходов бюджета.

По мнению финансового аналитика «Альпари» Вадима Иосуба, понимания пагубности сложившейся практики недостаточно. «Этот вопрос перестает быть экономическим и становится политическим. Мало того что пора прекратить поддержку подобных предприятий, так еще нужно списать долги, понять, на кого этот убыток ляжет, и во всеуслышание признать, что были неправы с этой модернизацией и деньги налогоплательщиков бездарно и безвозвратно потеряны», — сказал собеседник.

Готовности к таким шагам у Лукашенко и правительства нет. «Пока она не появится, деньги налогоплательщиков будут бесконечно зарываться в песок через поддержку предприятий-зомби», — считает эксперт.

Экономист Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук также допускает, что правительство не решится на радикальную меру — ликвидацию неэффективных производств, хотя это единственно верное решение. В таком случае стоит хотя бы честно признаться, что предприятие выполняет социальные или оборонные функции, и напрямую дотировать его из бюджета, полагает эксперт. По его мнению, это поможет сделать господдержку более прозрачной и аргументированной.

От мер, которые будут приняты в отношении убыточных производств, зависят возможность сократить госдолг и перспектива повышения зарплат и пенсий, напоминают эксперты.

«У нас заложен профицит бюджета, который формируется в том числе за счет нефтяных пошлин и который, по идее, должен направляться на погашение внешнего долга. Однако в предыдущие годы мы сталкивались с ситуацией, когда профицит был, но закапывался в неэффективные госпредприятия, а внешний долг приходилось рефинансировать», — сказал Вадим Иосуб.

С чем эксперты не согласны, так это с планами увеличения ВВП до 60 млрд долларов к концу года. «Я не думаю, что это произойдет.

В таком случае необходим примерно 6-процентный рост ВВП. Судя по тенденции, которая сложилась в I квартале, кажется, что мы растем быстрее, чем прогнозировалось, но это обеспечивает эффект низкой базы и выросших цен на нефть, то есть вещи, от нас не зависящие, поэтому радоваться этому не стоит. Данный эффект может в любое время исчезнуть, а вместе с ним и наш рост», — аргументировал свою позицию Сергей Чалый.

По мнению опрошенных экспертов, ВВП и вовсе не стоит считать в долларовом выражении, так как этот показатель будет отражать не только реальный рост ВВП, но и колебания курса белорусского рубля по отношению к «американцу».

«Судя по инерции, которую сейчас набрала экономика, в этом году можно ожидать примерно 3-процентного роста. Но в долларовом эквиваленте при не самом благоприятном сценарии ВВП может даже снизиться. Например, если рубль вдруг обесценится на 15 %. Поэтому долларовый показатель — это гадание на кофейной гуще», — полагает Дмитрий Крук.

Самыми трудными и запутанными собеседники считают зарплатные планы. Стоит ли повышать зарплаты любой ценой или все же следует ориентироваться на рост производительности?

«В последние годы наравне с лозунгами о росте зарплат звучали слова о том, что этот рост должен соответствовать росту производительности труда. Это логично, ведь последствия очевидны: давление на цены и обменный курс, как следствие, инфляция и девальвация. В связи с этим в последние годы руководство страны находится в некоем когнитивном диссонансе: то заявляет, что рост доходов ни в коем случае не должен опережать рост производительности труда, то требует повысить доходы любой ценой», — отметил Вадим Иосуб.

«Лукашенко, видимо, еще не определился, и в этой ситуации правительству не позавидуешь: как было им непонятно, что делать, так все и продолжается», — резюмировал эксперт.