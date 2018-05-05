Видеофакт: Задержание Алексея Навального на митинге в Москве 3 5.05.2018, 15:47

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ФОто: EPA

Действия силовиков сопровождались выкриками «Позор!».

В субботу, 5 мая, на акции протеста "Он нам не царь" на Пушкинской площади в Москве силовики задержали российского оппозиционера, основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, пишет "Новое Время".

Поводом для этого стало то, что антипутинский митинг традиционно не был одобрен властями и считается несанкционированным.

Как видно на видео с места событий, Навального унесли, держа за руки и ноги.

При этом действия силовиков сопровождались выкриками "Позор!".