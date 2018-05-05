Курс Bitcoin взлетел до рекорда за два месяца 1 5.05.2018, 15:55

Рынок криптовалют уверенно растет после затяжного обвала.

Сегодня, 5 мая, курс криптовалюты Bitcoin поднимается все выше отметки в 9 500 долларов. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk, пишет segodnya.ua.

Биткоин по состоянию на 11:24 торгуется в районе 9 785 долларов за "монету". Сегодняшнее "дно" – 9 675 долларов за "коин" – криптовалюта прощупала в самом начале торгов. После этого курс рос. Максимальное значение – 9 862 доллара за биткоин – было достигнуто в районе семи утра по киевскому времени.

Так высоко биткоин не поднимался с начала марта.