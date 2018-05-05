В Санкт-Петербурге ОМОН перекрыл Невский проспект 5.05.2018, 16:01

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ФОто: fontanka.ru

ОМОН задерживает участников акции Навального на Невском.

Полиция Петербурга при поддержке ОМОНа блокировала протестующих на Невском проспекте. Навстречу колонне выдвинулись грузовики со стороны площади Восстания. Начались задержания.

Как передают корреспонденты «Фонтанки», днем 5 мая автомобили ОМОН сконцентрировались у площади Восстания и, не дожидаясь протестующих, поехали им навстречу.

Около углу Невского и улицы Марата начались первые задержания. Некоторые участники протеста пытаются скрыться по Марата.

Хвост колонны протестующих тоже подпирает ОМОН.

Участники массового протеста под названием «Он нам не царь» вышли на Невский проспект после того, как военные перекрыли Дворцовую площадь. После небольшого митинга в Александровском саду более тысячи человек двинулись шествием по Невскому.