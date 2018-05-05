Сегодня ночью белорусы могут увидеть звездопад 5.05.2018, 16:08

Наилучшее время для наблюдения выпадет между 0.00 и 2.00.

На ночь с 5 на 6 мая метеорный поток Майские Аквариды достигнет своего пика. Увидеть «звездный дождь» смогут жители самых разных точек Земли — в том числе и белорусы, пишет tut.by.

Лучше всего Майские Аквариды будут видны из тропиков. В средних широтах ожидают от 10 до 30 метеоров в час. Наилучшее время для наблюдения выпадет между 0.00 и 2.00 6 мая. После взойдет Луна, которая может «засветить» небо.

Радиант Майских Акварид находится в созвездии Водолея рядом со звездой Эта Водолея. Визуально будет казаться, что метеоры будут вылетать из этой точки в разные стороны. Наблюдать метеорный поток удобнее всего за городом — там, где не будет мешать городская засветка. «Падающие звезды» будут видны только при ясной погоде.

Напомним, Майские Аквариды — метеорный поток, связанный с кометой Галлея, известный яркими и быстрыми метеорами. Каждый элемент «звездного дождя» — осколок кометы, который сгорает в земной атмосфере. Увидеть отдельные метеоры можно будет до 28 мая.