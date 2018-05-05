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В Саратове после акции «Он нам не царь» задержали маленького мальчика

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  • 5.05.2018, 16:22
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ФОто: fn-volga.ru

В ходе задержания ребенок кричал полицейским: «Позор!»

Сегодня, 5 мая, в Саратове после завершения акции «Он нам не царь» сторонников оппозиционного политика Алексея Навального на Набережной Космонавтов сотрудники полиции задержали мальчика, пишут «Свободные новости».

Как сообщает фотокорреспондент «Газеты недели в Саратове», ребенок ходил сегодня с демонстрантами. После того, как основная часть участников акции мирно разошлась, несколько полицейских подошли к мальчику и задержали его, посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Как отмечает корреспондент, в ходе задержания ребенок кричал полицейским: «Позор!»

В пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области корреспонденту ИА «Свободные новости» не стали комментировать ситуацию.


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