Как минчанин «нарисовал» велосипедом карту Беларуси 5.05.2018, 16:32

Фото: 3df.by

Житель столицы креативно поучаствовал в акции «30 дней на велосипеде».

Минчанин "нарисовал" велосипедом карту Беларуси размером с Минск. Так житель столицы Александр Сосно поучаствовал в акции "30 дней на велосипеде", пишет tut.by.

Фото: go.tut.by

Он проложил себе маршрут вокруг города таким образом, чтобы путь выглядел, будто контуры страны на карте. Для этого Александр крутил педали с 9.00 до 16.00, тщательно объезжая каждый дом на своем пути.

Фото: go.tut.by

Другие участники проекта также выделялись креативностью: кто-то нарисовал себе велосипедный маршрут в виде дракона, у кого-то получилась роза, а кто-то "накрутил" сердце.