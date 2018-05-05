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Как минчанин «нарисовал» велосипедом карту Беларуси

  • 5.05.2018, 16:32
Фото: 3df.by

Житель столицы креативно поучаствовал в акции «30 дней на велосипеде».

Минчанин "нарисовал" велосипедом карту Беларуси размером с Минск. Так житель столицы Александр Сосно поучаствовал в акции "30 дней на велосипеде", пишет tut.by.

Фото: go.tut.by

Он проложил себе маршрут вокруг города таким образом, чтобы путь выглядел, будто контуры страны на карте. Для этого Александр крутил педали с 9.00 до 16.00, тщательно объезжая каждый дом на своем пути.

Фото: go.tut.by

Другие участники проекта также выделялись креативностью: кто-то нарисовал себе велосипедный маршрут в виде дракона, у кого-то получилась роза, а кто-то "накрутил" сердце.


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