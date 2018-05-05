США потратят на военные нужды $717 миллиардов 5.05.2018, 17:05

В Палате представителей Конгресса обнародованы детали нового законопроекта по оборонной политике.

На военные нужды предлагается выделить 717 млрд долларов. Среди приоритетов военных ассигнований – программы, направленные на сдерживание России и Китая, сообщает «Голос Америки».

На следующей неделе Комитет по вооруженным силам Палаты представителей начнет обсуждение проекта Закона о национальной обороне, которые определяет уровень и приоритеты военных расходов США на 2019 финансовый год. Полный текст законопроекта будет обнародован позднее, однако конгрессмены от обеих партий опубликовали свои краткие версии.

В частности, в отношении России законопроект предусматривает, что в качестве ответа на нарушение международных соглашений, США продолжат санкционное давление на российскую военную промышленность; продолжится действие запрета на сотрудничество американских и российских военных; а также будут увеличены ассигнования на защиту от киберугроз. В законопроекте также содержится положение, которое может позволить президенту Дональду Трампу отменить ряд российских санкций, введенных Конгрессом в прошлом году.

Окончательная версия законопроекта появится в результате компромисса между Палатой представителей и Сенатом.