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Новый ректор БГУ запретил сотрудникам давать информацию СМИ

  • 5.05.2018, 17:39

БГУ превращается в «режимный объект»?

Об этом свидетельствует утвержденное 4 мая «Положение о порядке взаимодействия со средствами массовой информации в Белорусском государственном университете», пишет nn.by.

В частности, пункт 4 Положения обязывает:

«Все устные и письменные запросы СМИ, обращенные к должностным лицам (сотрудникам) и/или подразделениям БГУ, должны направляться в пресс-службу.

Пресс-служба по согласованию с ректором, при необходимости с проректорами, руководителями подразделений БГУ, деканами принимает решение о целесообразности проведения запрошенного интервью, комментария, присутствия СМИ на каком-либо мероприятии БГУ, а также об участии должностных лиц (сотрудников) БГУ в радио- и телепередачах, пресс-конференциях, круглых столах, организованных средствами массовой информации».

«При этом не далее как две недели назад министр образования Беларуси при встрече с высокой еврочиновницей по вопросам демократии уверенно утверждал, что« Беларусь нацелена на продолжение сотрудничества со странами Европейская зоны образования».

Просто-таки соловьем пел, описывая блестящие перспективы, как наше образование будет динамично развиваться «в русле общемировых тенденций при сохранении национальных традиций». А что традиции у нас такие - то мы не виноваты, нация же еще молодая и неокрепшая. Придется еще долго учиться демократии настоящим образом», - иронизирует в своем фейсбуке историк Алесь Пашкевич.


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