Михаил Захаров: Думаю, поединок с французами станет матчем за выживание 5.05.2018, 17:14

МИХАИЛ ЗАХАРОВ

ФОТО: BELARUSHOCKEY.COM

Сегодня белорусские хоккеисты сыграют свой второй матч на ЧМ в Дании.

За час до начала матча Франция — Беларусь — второго для нашей команды на чемпионате мира в Копенгагене — последними новостями команды с корреспондентом "Прессбол" в Копенгагене Вячеславом Федоренковым поделился один из тренеров белорусской сборной Михаил Захаров.

- Как команда пережила вчерашнюю неудачу?

- Стойко. Все-таки имели дело с чемпионами мира, в составе которых сейчас много игроков из НХЛ. В действиях наших же даже кое-что понравилось. По крайней мере боролись, не стеснялись играть в тело — никто не сдавался. Другое дело, конечно, разность мастерства. И ноль голов продолжают настораживать. Хотя бы одну ответную забросить — были же моменты... Не хватает нам здесь острых нападающих вроде Скабелки, Андриевского, Костицыных, Грабовского. Видимо, такие у нас появляются раз даже не в десять а в двадцать лет.

- В этом смысле была надежда на <Платта. В итоге — ноль баллов на фоне худшего показателя полезности "минус четыре". Больше его вина или следствие несыгранности в звене?

- Скорее второе. Джефф все-таки отдохнул после последнего матча в КХЛ, провел с нами всего пару тренировок перед чемпионатом. Уверен, он вкатится. Парень жадный до голов, настоящий профессионал, мне это очень импонирует. Многие называют его стиль "противным", но многие же хотят видеть в составе своей команды.

- То есть звено Ковыршина не изменится,надеетесь на его прорыв с Платтом на фланге?

- Сегодня — нет. Собственно изменений особых не будет и в других сменах. Разве что Матерухина в тройке Развадовского заменит Кислый и вместо Устиненко в обороне выйдет Левша тринадцатым форвардом.

- Вратарь в "старте" Кульбаков?

- Да. Решили не ломать парня и доверить ему. Он старался в поединке со шведами, просто первый матч на новом уровне редко кому дается легко. То же касается Сушко и даже Шаранговича. Уверен, все в ближайшее время заиграют увереннее и полезнее.

- Будем честными: матч против французов — за выживание?

- Думаю, именно таким он и станет.

Напомним, белорусcкие хоккеисты начнут свой второй матч на ЧМ по хоккею против сборной Франции в 17-15.