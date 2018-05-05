«Путин - лыжи - Магадан!» 5.05.2018, 17:20

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Все подробности общероссийской акции протеста

В субботу, 5 мая, во многих городах России состоялись акции протеста, приуроченные к инаугурации президента Владимира Путина, которая пройдет 7 мая. Главным инициатором демонстраций стал оппозиционный политик, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.

В большинстве городов полиция задерживала протестующих - всего более 700 человек. Так, вскоре после начала митинга на в Москве на Пушкинской площади был задержан сам Навальный.

«Новое Время» собрало все подробности о всероссийской акции, проходящей под лозунгом Он нам не царь!

Как проходили протесты

Накануне акции в штабе Навального заявили, что протесты запланированы в 90 российских населенных пунктах. В отдельных городах – к примеру, во Владивостоке и Хабаровске – протестующие получили разрешение властей на проведение акций. Митинги в других – включая собрание на Пушкинской площади в Москве и на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге - проходят несанкционированно.

Протестующие вышли на улицы Иркутска, Барнаула, Комосмольска-на-Амуре, Южно-Сахалинска, Кемерово, Красноярска, Новокузнецка, Пензы, Самары, Томска, Челябинска, Якутска, Екатеринбурга, Калининграда, Тюмени, Ростова-на-Дону, Москвы и Петербурга.

Количество участников протестов в большинстве городов составило от нескольких десятков до нескольких тысяч человек.

Символом акции Он нам не царь! стали бумажные короны, которые надевали протестующие.

Наиболее масштабные акции прошли в Москве, где полиция попыталась силой разогнать акцию и вытеснила людей с Пушкинской площади, и в Санкт-Петербурге.

В российской Северной столице протестующих оттеснили с Дворцовой площади, после чего они отправились шествием по улицам города. Толпы людей заняли Невский проспект. Люди игнорировали установленные в центре города ограждения и кордоны милиции.

Чего требовали протестующие

Самые популярные из лозунгов, которые скандировали на митингах – Раз, два, три, Путин уходи!, Долой царя!, Путин — лыжи — Магадан!, Люстрации!, Свободу Телеграму!, Против жуликов и воров!, Путин – вор!, Мы здесь власть!

Кроме того, демонстранты требуют обеспечения открытой политической конкуренции, возвращения выборов на всех уровнях власти, борьбы с коррупцией, судебной реформы, освобождения политических узников, свободы СМИ и интернета.

"5 мая – это митинг людей, которые хотят заявить о том, что они граждане, которые не согласны с тем, что их игнорируют и полностью исключают из политической жизни", - заявил в интервью телеканалу Настоящее время глава федерального штаба Навального Леонид Волков.

Данные о задержаниях

В большинстве городов полиция задерживала протестующих во время акций. Общее число задержанных, по данным российских СМИ, превышает 700 человек.

Больше всего задержанных в Москве - 323 человека. По данным на 16:00, в Челябинске задержаны 163 человека, в Якутске — 75 человек, в Красноярске — 45 человек, в Краснодаре — 30 человек, в Калуге — 28 человек, в Новокузнецке — 26 человек.

Инициатор акции Алексей Навальных был задержан возле Пушкинской площади в Москве. Сотрудников его штаба также задержали во многих регионах. Кроме того, в Москве были задержаны около 40 человек, включая внештатного фотокорреспондента Новой газеты Михаила Гребенщикова. Полиция применяла силу и резиновые дубинки.

Власти не давали разрешения на проведение акции в российской столице, однако Навальный призвал своих сторонников мирно выйти на Пушкинскую площадь, ссылаясь на право, предусмотренное российской Конституцией.

Еще до начала протестов в центр Москвы стянули полицию, ОМОН, Росгвардию и автозаки.

Кроме того, во время акции в центре российской столицы произошли несколько потасовок протестующих против Путина со сторонниками провластного Национально-освободительного движения (НОД).

В Якутске после несанкционированного митинга полиция задержала 75 человек – почти всех участников протеста, сообщил изданию Сибирь.Реалии руководитель местного штаба Навального Анатолий Наговицын. Два заранее подготовленных ОМОНом автобуса оказались полностью заполнены людьми.

В Челябинске 16 человек задержали еще до начала акции под разными предлогами, большинство из них - волонтеры штаба Навального. Некоторым заявили, что они задержаны по подозрению в краже.

В Барнауле большинство задержанных отпустили спустя несколько часов.