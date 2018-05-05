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Китайцы создали самый мощный карманный компьютер Mini PC

  • 5.05.2018, 17:26

Стоимость Mini PC всего $139.

Рынок портативных компьютеров, которые могут поместится в карман мужских брюк, уже практически мертвый и все-таки ежегодно на свет появляются различные модели, которые в итоге так и не пользуются спросом по ряду причин, пишет astera.ru.

Смартфон с 6-дюймовым экраном сейчас заменяет практически все — планшет, телефон, фотоаппарат, навигатор и даже кошелек.

Ноутбук или компьютер для пользователей сейчас больше рабочий инструмент или даже игровой, ведь все остальное можно сделать со смартфона.

Единственное, что портит Mini PC так это его толщина – 16 мм, но зато в нем есть полноценные USB, HDMI и LAN.

Работает карманный компьютер на Windows 10, но при желании его еще можно запустить на Android 7.1. К компьютеру можно подключить Bluetooth-клавиатуру, которая идет в комплекте.

Стоимость Mini PC всего $139, что в пересчете 9 тысяч рублей. Заказать мощный карманный компьютер можно на краудфандинговой площадке IndieGoGo. На эту модель уже собрали нужное количество заказов, а значит она пойдет в серию


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