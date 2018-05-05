У здания Роскомнадзора прошла акция против блокировки Telegram 5.05.2018, 17:47

Акция протеста против наступления на свободу слова. Москва, 5 мая 2018

Фото: svoboda.org

Активисты наклеили на двери ведомства листовки со своими требованиями.

В Москве активисты Либертарианской партии России провели акцию протеста у здания Роскомнадзора. Они требовали перестать блокировать мессенджер Telegram. Об этом сообщает Медиазона.

Активисты наклеили на двери ведомства листовки со своими требованиями, а затем заклеили себе рты и сели напротив здания. К месту проведения акции приехали сотрудники полиции и автозак.

Активисты Либертарианской партии проводят акцию против блокировки Телеграма у здания Роскомнадзора в Москве. Туда уже подтягивается полиция https://t.co/UNvN51cx5c pic.twitter.com/VukrlANGbD — Медиазона (@mediazzzona) 5 мая 2018 г.

Telegram блокируют в России с 16 апреля по решению суда за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. Поскольку мессенджер стал использовать для обхода блокировки серверы американских компаний Amazon и Google, Роскомнадзор начал ограничивать к ним доступ. Заблокированными оказались почти 20 миллионов адресов. При этом сам Telegram продолжает работать.

30 апреля в Москве прошел многотысячный митинг "За свободный интернет". Согласно опросу "Левада-центра", только 31 процент россиян не поддерживает передачу личной переписки в мессенджерах властям по запросу правоохранительных органов.