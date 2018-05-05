Женщина, которую поддерживает Светлана Алексиевич, объявила голодовку 2 5.05.2018, 18:15

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Наталья Василенко добивается справедливости.

Головокружение, испорченное зрение, проблемы с координацией, высокое давление и аритмия. Однако врачи дают рабочую группу инвалидности Наталье Василенко и утверждают, что женщина может, но не хочет работать. Чтобы добиться справедливости, женщина объявила голодовку, пишет сайт телеканала «Белсат».

Наталья Василенко из Гомеля продолжает голодовку, начатую накануне вместе с подругой, Еленой Климович. Наталья перенесла инсульт и болеет эпилепсией, но имеет третью (рабочую) группу инвалидности. На работу же устроиться не может из-за врачебных ограничений по болезням. Голодовщица требует, чтобы врачебно-реабилитационная экспертная комиссия – МРЭК – заменила группу инвалидности на вторую.

«Там по крайней мере есть льготы на лекарства и коммуналку, там хоть как-то можно существовать. Третья группа вообще без льгот, и на работу не устроиться, так много ограничений», – говорит Наталья Василенко.

Еще одно требование Натальи – чтобы Генеральная прокуратура рассмотрела ее жалобу на оскорбление со стороны медиков. На комиссии ей сказали, что она не хочет работать.

Сейчас женщина получает Br 94, из которых после оплаты счетов за коммунальные услуги остается около 20. Получается выжить только благодаря помощи Светланы Алексиевич, которая помогла сплатить долг за коммуналку и регулярно перечисляет деньги на счет Натальи.

«Я же не буду пожизненно сидеть на шее у Светланы Алексиевич? Может, уже государство начнет выполнять свои прямые обязанности в отношении граждан?», – говорит Наталья.

Юристы отмечают, что добиваться правды в ситуации, когда МРЭК отказывается изменить группу, можно и нужно через суд.

«Обратиться в областное управление, после пойти в суд с жалобой на этот отказ, и требовать, чтобы назначили более подробную экспертную комиссию», – советует правозащитник Леонид Судаленко.

Конституция гарантирует равные права всем гражданам, и именно это право на равенство нарушается в подобных ситуациях.

«Группа инвалидности – это особый статус, который придает государство для социальной защиты. Если человек не может преодолеть своей жизненной ситуации, общество через государство наделяет таких людей особым статусом инвалидности, чтобы оказать им помощь в преодолении трудностей», – заявляет правозащитник Сергей Дроздовский.

Наталья Василенко голодовку продолжает. Вторая голодовщица, Елена Климович, которая с артритом и кардиостимулятором работала уборщицей, сегодня акцию прекратила, так как ей уже предложили другую работу, с лучшими условиями и зарплатой.

«Группу, ей сказали, не поменяют, потому что не видят оснований, но предложили работу вахтером 400 рублей», – говорит Наталья Василенко.

Государство оставляет своих граждан не только наедине с их трудностями, но и в неведении. Люди не знают своих прав. И главное – не верят в то, что можно добиться справедливости.