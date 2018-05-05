В России задержаны более тысячи участников акций «Он нам не царь» 3 5.05.2018, 18:09

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ФОто: twitter

В Москве задержаны 475 человек.

По всей России на акциях сторонников Навального "Он нам не царь" по данным на 17:00 мск задержаны уже, как минимум, 1 029 человек, сообщает ОВД-Инфо.

Участники акций задержаны в 19 городах:

– 475 человек в Москве;

– 164 в Челябинске;

– 75 в Якутске;

– 63 в Тольятти;

– 53 в Петербурге;

– 49 в Краснодаре;

– 35 в Красноярске;

– 26 в Новокузнецке.

Также есть задержанные в Калуге, Новокузнецке, Самаре, Барнауле, Пензе, Благовещенске, Кургане, Твери, Воронеже, Кемерово, Екатеринбурге и Томске.

При этом, в некоторых городах акции и задержания еще продолжаются.

Напомним, 5 мая по всей России проходят акции протеста сторонников Алексея Навального "Он нам не царь". Во многих городах акции не согласованы и полиция жестко задерживает митингующих.