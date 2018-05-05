В России задержаны более тысячи участников акций «Он нам не царь»3
- 5.05.2018, 18:09
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В Москве задержаны 475 человек.
По всей России на акциях сторонников Навального "Он нам не царь" по данным на 17:00 мск задержаны уже, как минимум, 1 029 человек, сообщает ОВД-Инфо.
Участники акций задержаны в 19 городах:
– 475 человек в Москве;
– 164 в Челябинске;
– 75 в Якутске;
– 63 в Тольятти;
– 53 в Петербурге;
– 49 в Краснодаре;
– 35 в Красноярске;
– 26 в Новокузнецке.
Также есть задержанные в Калуге, Новокузнецке, Самаре, Барнауле, Пензе, Благовещенске, Кургане, Твери, Воронеже, Кемерово, Екатеринбурге и Томске.
При этом, в некоторых городах акции и задержания еще продолжаются.
Напомним, 5 мая по всей России проходят акции протеста сторонников Алексея Навального "Он нам не царь". Во многих городах акции не согласованы и полиция жестко задерживает митингующих.