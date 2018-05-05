закрыть
5 мая 2018, суббота, 20:17
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Крупнейшие мировые СМИ рекламируют своих конкурентов

  • 5.05.2018, 18:33

Акцию приурочили ко Всемирному дню свободы печати.

В честь Всемирного дня свободы печати, который отмечают 3 мая, сразу несколько крупных мировых изданий прорекламировали друг друга. К примеру, на одном из разворотов The New York Times появилось сообщение: «Читайте не только The New York Times. Читайте Wall Street Journal, The Atlantic, BBC и The Guardian, смотрите CNN и NBC News, слушайте NPR», пишет сайт birdinflight.com.

Как пишет AdAge, инициатором проекта выступила ЮНЕСКО. Всего в акции приняли участие 36 новостных организаций со всего мира.

«Все СМИ, которые участвуют в проекте, похожи друг на друга своим стремлением к совершенству, но отличаются во многих других аспектах. Они находятся в разных странах, говорят с читателями на разных языках и с помощью разных форматов, — констатирует операционный директор The New York Times Мередит Левьен. — При том что все мы разделяем общие ценности, часто мы демонстрируем нашим читателям, слушателям и зрителям очень разный взгляд на одни и те же события. Это разнообразие — критически важная вещь в эпоху, когда люди склонны закрываться в „информационных капсулах“, которые лишь подтверждают их предубеждения».


популярное за неделю

Мнение

Война неизбежна?
Война неизбежна? Игорь Эйдман
Шкловские вандербильдихи
Шкловские вандербильдихи Ирина Халип
Беларуская становіцца мовай моцных
Беларуская становіцца мовай моцных Ганна Севярынец
Армянские тревоги Лукашенко
Армянские тревоги Лукашенко Валерий Карбалевич