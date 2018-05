Крупнейшие мировые СМИ рекламируют своих конкурентов 5.05.2018, 18:33

Акцию приурочили ко Всемирному дню свободы печати.

В честь Всемирного дня свободы печати, который отмечают 3 мая, сразу несколько крупных мировых изданий прорекламировали друг друга. К примеру, на одном из разворотов The New York Times появилось сообщение: «Читайте не только The New York Times. Читайте Wall Street Journal, The Atlantic, BBC и The Guardian, смотрите CNN и NBC News, слушайте NPR», пишет сайт birdinflight.com.

Как пишет AdAge, инициатором проекта выступила ЮНЕСКО. Всего в акции приняли участие 36 новостных организаций со всего мира.

«Все СМИ, которые участвуют в проекте, похожи друг на друга своим стремлением к совершенству, но отличаются во многих других аспектах. Они находятся в разных странах, говорят с читателями на разных языках и с помощью разных форматов, — констатирует операционный директор The New York Times Мередит Левьен. — При том что все мы разделяем общие ценности, часто мы демонстрируем нашим читателям, слушателям и зрителям очень разный взгляд на одни и те же события. Это разнообразие — критически важная вещь в эпоху, когда люди склонны закрываться в „информационных капсулах“, которые лишь подтверждают их предубеждения».