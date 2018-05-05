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Не царь!

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  • Игорь Яковенко
  • 5.05.2018, 18:41
  • 2,198

Никто не знает, когда на митинг выйдет cтолько народа, что с ним уже ничего не сделаешь.

Я думаю, что непосредственной причино-следственной связи между какими-то акциями и изменениями в сознании большого количества россиян, а также между тем, что еще пару раз выйдем - и режим рухнет - этого конечно нет и не будет.

Но никто не знает, во-первых, в какой момент на митинг выйдет такое количество народа, что с ним уже ничего нельзя будет сделать. Этого просто никто не знает. Это тот случай, когда это может произойти в течении этого года, может произойти в течении следующего года, а может не произойти до конца нашей с вами жизни. Это те вероятности, которые не просчитываются и не подлежат какому-то прогнозу. Поэтому надо выходить. Надо делать, то что делаем.

Сами по себе митинги вряд ли что-то решат, к ним нужна подготовка. Самая главная проблема заключается в том, что у организаторов митинга должна быть какая-то программа. Условно говоря, а что делать после этого? Самая большая неприятность заключается в том, что у нынешних организаторов митинга такой программы нет. Это плохо. Но выходить все равно надо по указанным выше причинам.

Игорь Яковенко, «Обозреватель»


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