Почему Лукашенко испугался армянской революции 3 5.05.2018, 19:03

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Если накоплен горючий материал, то повод для протеста может быть любым.

Об этом в в эфире «Радыё Свабода» рассказал политолог Валерий Карбалевич:

«Психологических особенностей Лукашенко заключается в том, что все свои подсознательные страхи он проговаривает вслух. А подсознание - вещь иррациональная, там часто страхи появляются и без заметных оснований.

Он очень нервно реагирует на случаи свержения власти в мире, особенно в близких странах. Ведь всегда примеряет такие случаи на себя. Обычно он в таких ситуациях повторяет, словно заклинание, что революции в Беларуси не будет, либо предлагает убежище свергнутым диктатором.

В этом смысле очень знаменательно и забавно было наблюдать, как Лукашенко во время выступления с посланием увязал в один пакет отрицание планов проведения референдума в Беларуси с армянскими событиями, с революцией. «Если кто-то рассчитывает, что мы примем Конституцию и этим самым создадим фундамент для наших майданов и майданутых, этого в стране не будет, пока я президент», - неожиданно заявил он.

Для человека постороннего, не включенного в наши политические реалии, эта связь двух совершенно разных тем может показаться весьма странной. Но здесь перед нами прекрасная иллюстрация того, как подсознательные импульсы у человека прорываются в сознание и выдают публике те государственные тайны, которые до поры до времени сам глава Беларуси хотел бы скрыть. Ведь пока Лукашенко ни разу не объяснил, что именно он собирается менять в Конституции. Все ограничивалось какими-то полунамеками. Только независимые СМИ и эксперты предположили, что речь идет о продлении президентского срока с 5 до 6-7 лет.

А что послужило причиной массовых протестов в Армении? Желание тамошнего лидера Сержа Саргсяна продлить свое пребывание у власти с помощью изменения Конституции, чтобы занять пост премьер-министра. И теперь становится понятной связь между белорусскими конституционными поправками, референдумом и армянской «бархатной революцией».

Карбалевич также провел параллели между ситуацией в Беларуси и Армении и сделал несколько интересных выводов:

«1. Армянские события обнаружили, что народ устал от стабильности, от одной фигуры, от которой больше ничего не ждет. Социально-экономическая ситуация никак не улучшается, очевидный застой, на небосклоне никаких хороших перспектив, полная безнадежность. Состоялась десакрализация, моральная изоляция власти.

2. В такой ситуации вдруг происходит процесс, который можно обозначить термином инверсия. То есть, внезапная перемена настроений общества. Ведь на последних парламентских выборах большинство же проголосовало за Республиканскую партию. Все же выборы там не такие, как в Беларуси, они в основном отражают симпатии населения. А теперь эти избиратели вдруг выступают против власти.

3. Если накоплен горючий материал, то повод для протестного взрыва может быть любым, очень неожиданным, необязательно связанным с фальсификацией во время выборов, как до сих пор часто случалось.

4. В Армении есть лидер оппозиции, протестов - Никол Пашинян. Но, обратите внимание, никто особо не спрашивает, какая у него программа. В такой период, достаточно лозунгов «Долой!», «Позор!», «Геть!».

А вот что касается самоорганизации, то здесь есть большое отличие армянского общества от белорусского. В Армении очень сильно влияет фактор Карабаха. Там существует большой опыт мобилизации общества под национальными и даже националистическими лозунгами.

Кажется, это одна из причин, почему Лукашенко так опасается белорусского этнокультурного национализма. Ведь он интуитивно чувствует, что мобилизация, самоорганизация общества под любыми лозунгами - это главная опасность для его власти».