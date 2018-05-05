Ангела Меркель станет главой Европейской комиссии? 5.05.2018, 19:16

Ангела Меркель

Канцлер Германии может прийти на смену Юнкеру.

«Немцы могут укрепить cвое влияние в Брюсселе», - читаем в издании «Gazeta Polska Codziennie», которое цитирует бывшего заместителя председателя Европейского парламента Рышарда Чарнецкого, сообщает «Польское радио»:

«На одну из главных кандидатур. на должность председателя Европейской комиссии претендует канцлер Германии Ангела Меркель. Уже третий год говорится, что Берлин хочет занять главные должности в Брюсселе, чтобы таким образом формализовать свое достаточно большое влияние в структурах ЕС.

Газета отмечает, что пятилетняя каденция руководителя ЕК Жана-Клода Юнкера завершается в следующем году, продолжать работу на этой должности он не собирается, поскольку «брекзит» считает своей личной неудачей. Поэтому в списке кандидатов на его место появилось несколько европейских политиков.

В одном из интервью Жан-Клод Юнкер сказал, что он не был бы против того, чтобы именно канцлер Меркель заменила его в должности руководителя Европейской комиссии. Если бы так произошло, то представитель Германии впервые за последние 50 лет оказался бы на этой должности.

Рышард Чарнецкий убежден, что Ангела Меркель была бы сильным председателем ЕК, это бы также повлияло на увеличение авторитета Евросоюза, особенно в международных отношениях. «Существует неписаное правило, что руководителем Европейской комиссии становится бывший премьер. Так было в случае бывшего главы кабинета Португалии Жозе Мануэля Баррозу или Романо Проди, который был премьером Италии », - отмечает бывший заместитель председателя Европейского парламента Рышард Чарнецкий.