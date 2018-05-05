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Google открыла доступ к регистрации доменов .app

  • 5.05.2018, 19:10

Розничная цена домена должна составить около $20.

Спустя три года после покупки эксклюзивных прав на домены верхнего уровня .app (за $25 млн) Google открывает их для всеобщей регистрации, пишет dev.by.

С 1 по 7 мая доступ к регистрации доменов имеют только участники программы раннего доступа от Google (участие в ней стоит дополнительных денег). А начиная с 8 мая зарегистрировать сайт на домене .app сможет каждый, и не только через Google.

Все сайты на этом домене обязаны работать по протоколу HTTPS. На этот шаг компания пошла для усиления защиты против зловредного рекламного ПО, отслеживания со стороны интернет-провайдеров и в открытых сетях Wi-Fi.

«Тот факт, что .app станет первым доменом верхнего уровня с повышенной безопасностью, поможет приблизить глобальное применение HTTPS», — уверены в Google.

Незадолго до официального запуска Google предложила отдельным компаниям возможность получить домен — среди них MenaVR, Cash App, Sitata, The Podcast App и другие. Кроме этого, ИТ-гигант сделал домен доступным не только создателям приложений.

По информации компании, розничная цена домена должна составить около $20.


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