Белорусские хоккеисты на ЧМ с треском проиграли французам 2:6 31 5.05.2018, 19:39

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Фото: reuters

Подопечные Дейва Льюиса проиграли во втором матче на ЧМ в Дании.

Сборная Беларуси потерпела поражение от команды Франции в матче группового раунда чемпионата мира-2018 — 2:6, пишет «Прессбол».

ФРАНЦИЯ — БЕЛАРУСЬ — 6:2 (2:1, 1:0, 3:1)

КОПЕНГАГЕН. "Роял-Арена". Начало — в 17.15.

ФРАНЦИЯ: Арди (Кеменер); Овитю — Манавьян, Реш — С.да Коста (К) — Флери (А); Шакиашвили — Экефей (А), Трей — Гуттиг — Т.да Коста; Гайе — Жанель, Ламперье — Тексье — Клеро; Леклер — Ритц — Перре; Ро, Дуэй.

БЕЛАРУСЬ: Кульбаков (Карнаухов); Лисовец — Хенкель, Лингле — Шарангович — Павлович (К); Коробов (А) — Фальковский, Платт — Ковыршин — Гаврус; Денисов — Воробей, Дрозд — Китаров (А) — Демков; М.Сушко — Развадовский — Кислый; Дюков, Левша.

ШАЙБЫ: 1:0 — Флери (С.да Коста, Реш, 3.33). 2:0 — С.да Коста (Жанель, 13.33). 2:1 — Павлович (Развадовский, Воробей, 19.36 — бол.). 3:1 — Ламперье (Клеро, Экефей, 38.42). 4:1 — Манавьян (С.да Коста, Флери, 42.17 — бол.). 5:1 — Гуттиг (Перре, 47.57). 5:2 — Воробей (Платт, Коробов, 54.46 — бол.). 6:2 — Перре (Леклер, Экефей, 57.56).