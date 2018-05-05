Как протестующие в Зеленом Бору министра ждали 5.05.2018, 19:53

Фото: 1reg.by

Люди хотели задать чиновнику неудобные вопросы.

В поселке Зеленый Бор Ивацевичского района 3 мая прошел слух, что приедет министр или заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды. Стало известно, что высокие чиновники посетят свалку свинцовых отходов у поселка, пишет «Першы Рэгіён».

К 13 часам более десятка жителей Зеленого Бора, преимущественно женщины, приехали к площадке, где незаконно складированы более 7 тысяч тонн свинцовых отходов.

Люди хотели задать вопрос руководителям министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды — когда уберут эти отходы от поселка Зеленый Бор.

Однако, в указанной время министров люди не дождались. К людям вышел сторож и сообщил, что они, видимо, опоздали — «какие-то чиновники приезжали утром и уже давно уехали».

Корреспондент узнал у людей, что они хотели спросить у министра:

На протяжении 2015-2017 годов около поселка Зеленый Бор в Ивацевичском районе незаконно складировали более 7 тысяч тонн опасных свинцовых отходов, привезенных с завода в Белоозерске. По данному факту заведено уголовное дело, а отходы продолжают и ныне лежать на площадке бывшего асфальтного завода.

2 мая в Зеленом Бору прошло собрание жителей, которые требовали вывезти отходы от их поселка. Чиновники пообещали дать ответ на требования жителей в течении 15 дней.