Топ-10 самых популярных сериалов в Беларуси 5.05.2018, 20:11

В их число вошли как хиты HBO и Showtime, так и других мировых телеканалов.

Компания velcom составила топ–10 самых популярных сериалов в Беларуси согласно данным за апрель 2018 года. В их число вошли как хиты HBO и Showtime, так и других мировых телеканалов, пишет the-village.me.

Как показывает анализ активности зрителей цифрового телевидения VOKA, за последний год беларусы потеряли интерес к сериалам «Сопрано», «Анатомия страсти», «Американская история ужасов», «Табу» и «Молодой Папа». Зато «Игра престолов» и «Секс в большом городе» остаются нетленной классикой.

10.Большая маленькая ложь

Уже в первые минуты нам рассказывают, что на благотворительном балу в школе произошло убийство: плачут люди, мигают полицейские сигналы. Но сценаристы не называют имя жертвы, а вместо этого переходят к описанию жизни трех подруг, у каждой из которых огромные скелеты в шкафу.

Этот нехитрый прием позволяет приковать внимание зрителя и держать в напряжении до последней серии. Сериал стал одним из открытий прошлого года, что позволило продлить его на второй сезон и даже привлечь к съемкам Мерил Стрип.

9. Здесь и сейчас

Свежая работа HBO рассказывает историю многонациональной семьи профессора философии и супруги-юриста, которые вдобавок к родному ребенку усыновили троих детей из Вьетнама, Колумбии и Сомали. На первый взгляд семья кажется вполне счастливой, но на деле, как это обычно и бывает, скрывает множество проблем. Вдобавок один из приемных сыновей начинает видеть то, что не видят другие.

8. Американская история преступлений

Каждый сезон рассказывает об одном громком преступлении, произошедшем в США. Так, первый сезон посвящен так называемому «Делу Симпсона», прогремевшему на весь мир в 90-х годах прошлого века. Знаменитого футболиста и актера обвинили в убийстве бывшей жены Николь Браун-Симпсон и ее приятеля Рональда Голдмана. Однако суд не мог доказать это или опровергнуть на протяжении долгих девяти месяцев.

Второй сезон расскажет об убийстве Джанни Версаче, итальянского модельера и дизайнера, который был застрелен на пороге своего особняка серийным убийцей. Третий будет посвящен последствиям урагана «Катрина», а четвертый — скандалу Клинтон-Левински. В пользу этого сериала говорит то, что в качестве режиссера выступает Райан Мерфи («Американская история ужасов»), который известен своей красивой картинкой и напряженным сюжетом.

7. Развод

Сара Джессика Паркер из «Секса в большом городе» и Томас Хейден Чёрч из замечательного фильма «На обочине» играют бывших мужа и жену, которые учатся жить после развода. Во втором сезоне взамен исполнительного продюсера Пола Симса пришла Дженни Бикс, известная по своей работе в «Sex and the City», что привнесло в работу отличный черный юмор.

6. Секс в большом городе

Этот сериал не нуждается в описании — вместе с четырьмя подругами из Нью-Йорка выросло несколько поколений отечественных девушек. «Секс в большом городе» произвел небольшую сексуальную революцию в наших краях и научил говорить о сексе и отношениях не только откровенно, но и смешно.

5. Эш против зловещих мертвецов

Кровь, кишки и много-много черного юмора — вот что такое «Эш против зловещих мертвецов». Постаревший Эш из оригинальных фильмов затягивается в корсет, берет дробовик и выходит на борьбу с демонами и собственной злой копией, выросшей из отрубленной руки. Звучит странно, но выглядит круто.

4. Миллиарды

Этот сериал наглядно показывает, что такое «мышление богатого человека». В центре сюжета — противостояние амбициозного финансиста с Уолл-стрит Бобби Аксельрода и принципиального федерального прокурора Чака Родса, каждый из которых отстаивает собственную идеологию: денег и закона.

3. Барри

Барри — бывший морпех со Среднего Запада, который ушел со службы и занялся убийствами на заказ. Однажды он отправился на заказ в Лос-Анджелес, а в итоге оказался на курсах актерского мастерства. Вдохновившись творческой атмосферой, Барри немедля решает стать актером. Этакий «Декстер 2.0», только юмора побольше.

2. Мир Дикого Запада

В будущем роль интернета выполняет уникальный парк аттракционов «Мир Дикого Запада», где посетители могут безнаказанно убивать, грабить и творить прочие не совсем моральные вещи с роботами-андроидами. Но в один момент игроки и преследуемые меняются местами.

Первый сезон был сам по себе хорош, но второй обещает его превзойти. Чего стоит один намек на второй парк «Мир Древней Японии» с роботами-самураями.

1. Игра престолов

Долгие годы длится борьба за Железный трон. В сражениях и за свадебным столом, от пламени дракона и холода белых ходоков погибло немало народу, и каждый из полюбившихся нам героев может умереть в любой момент. Этот сериал высоко поднял планку фэнтези и доказал, что у автора оригинальных книг Джорджа Мартина нет сочувствия к собственным фанатам.