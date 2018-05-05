Как поведет себя рубль на следующей неделе 1 5.05.2018, 20:20

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Рубль потерял поддержку со стороны налоговых выплат.

Затянувшийся период снижения стоимости валютной корзины, похоже, закончился. Рубль потерял поддержку со стороны налоговых выплат, пишет Владимир Тарасов для сайта «Белрынок».

В банковской системе РБ остается довольно высокий спрос на белорусские рубли, в связи с чем Нацбанк проводит кредитные аукционы по предоставлению средств на 7 дней. На аукционе, состоявшемся 2 мая, спрос на ресурсы составил 564 млн. BYN, но Нацбанк предоставил всего 200 млн. BYN. Ставка отсечения была повышена до 11,2% годовых с 11,05% на аукционе 25 апреля. Средневзвешенная ставка выросла до 11,25% годовых с 11,11% 25 апреля. Тогда спрос составлял 624,83 млн. BYN, а объем предоставления средств – 385,26 млн. BYN.

3 мая президент РБ Александр Лукашенко провел совещание, на котором были рассмотрены итоги работы белорусской экономики в I квартале 2018 года. Совещание прошло довольно тихо, причем вопрос о повышении заработной платы до 1 тыс. BYN на нем не поднимался, что подтверждает предположение о том, что об этом решено забыть.

При этом выяснилось, что в бюджете есть дополнительные средства, которые можно было бы направить на увеличение заработной платы, но правительство делать это, похоже, не собирается.

По крайней мере, премьер-министр РБ Андрей Кобяков заявил после совещания, что из-за роста доходов бюджета возникла возможность оплачивать 50% расходов по погашению государственного долга за счет недолговых источников, а 50% долга рефинансировать. Дополнительные доходы возникли вследствие роста цен на нефть и нефтепродукты. Лукашенко похоже, одобрил это решение правительства, хотя на совещании он и говорил о необходимость оказать поддержку наиболее уязвимым слоям населения. Но детали решения еще неизвестны, может быть гражданам Беларуси и перепадет немного средств от незапланированных государственных доходов.

Все это означает, что значительная девальвация белорусскому рублю из-за увеличения доходов населения не грозит. Но ослабеть рубль все-таки должен, потому что доходы населения все-таки выросли, что привело к увеличению импорта в РБ потребительских товаров и спроса на иностранную валюту. Пока предложение валюты на внутреннем рынке РБ превышает спрос на нее, но в I квартале 2018 года Нацбанк купил на внутреннем рынке РБ всего около 0,1 млрд. USD. То есть, точка перелома, когда спрос на валюту на внутреннем рынке начнет превышать предложение, уже близка. Рубль должен начать слабеть вследствие внутренних причин, хотя зарплата не достигла 1 тыс. BYN.

Поэтому на следующей неделе БЕЛРЫНОК будет ожидать увеличения стоимости валютной корзины в пределах 0-0,5%.