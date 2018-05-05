Самое известное сражение Войны за независимость 1 Юрий Бутусов

5.05.2018, 20:49

У каждой войны есть свои герои.

Сегодня должен был состояться круглый стол, организованный правительством по вопросу определения даты чествования памяти Воинов, отдавших жизни в Войне за независимость Украины. Но круглый стол отменили, поскольку эту дату решил самостоятельно определить президент своим указом.

Мне кажется, что открытая дискуссия по этому вопросу необходима, чтобы не допустить ошибки, ведь это важный исторический вопрос. С моей точки зрения, нам нужна дата с таким названием — День Героизма и памяти погибших Героев. И самая обоснованная дата для этого — 29 августа.

Аргументы:

1. В этот день 29 августа 2014-го года наши войска пошли на прорыв из Иловайска, и в этот день погибло и пропало без вести 250 наших воинов, все они известны поименно. Это не менее 20-25% всех боевых потерь Украины в 2014-м году — за один-единственный день войны. Это день, где пролилось более всего крови украинских бойцов. Ни в один другой день войны таких потерь не было. В этот день с оружием в руках погибли сражаясь в одном строю воины из двух десятков частей и подразделений — ВСУ, МВД, НГУ.

2. В этот день наши бойцы сражались с российской регулярной армией, прорывали окружение российских войск. Это один из самых драматичных, переломных моментов войны. Украинцы сражались с регулярной армией агрессора, и этот день никогда забывать нельзя, его надо запечатлеть в истории. Именно в ходе сражения за Иловайск были взяты в плен в бою 13 российских военнослужащих, подтвердивших прямое участие РФ в войне. Их показания резко изменили ход ход войны, стали неоспоримым разоблачением Путна и его режима. Это единственное сражение Войны за независимость, которое полностью вела регулярная армия РФ, и это участие детально задокументировано, Иловайск стал одним из символов российской агрессии.

3. Россияне предложили окруженным украинским частям сдать оружие и выйти из окружения. Россия хотела опозорить украинское оружие, деморализовать наши войска, показать неспособность к сопротивлению. Но все командиры окруженных украинских подразделений во главе с командующим ОК «Юг» генерал-лейтенантом Р.Хомчаком на общем военном совете сдавать оружие отказались. Это пример чести и доблести украинских воинов в тяжелейшей тактической обстановке.

4. Попав в безнадежную обстановку, наши воины совершили потрясающие подвиги, украинцы не стали жертвами, они сражались до конца и сумели нанести российским войскам тяжелый урон. Так, 52-летний доброволец — гранатометчик батальона Нацгвардии «Донбасс» Евгений Тельнов с двумя товарищами уничтожил лично два российских танка и две боевых машины десанта, подтвержденных видео и фото свидетельствами. За этот подвиг Тельнов удостоен звания Герой Украины (посмертно). Такой массовый героизм заслуживает высшего признания в памяти народа.

5. Массовые жертвы Иловайска также как и массовые жертвы Небесной сотни стали символом украинского сопротивления и готовности сражаться против России и российской агрессии до конца.

Это стало символом готовности не сдаваться и отдать жизнь за независимую Украину. Сразу после Иловайска были заключены Минские соглашения. Впервые страны Запада, потрясенные, потрясенные войной в Украине, которую наш народ вел самостоятельно без всякой помощи, взяли на себя ответственность за безопасность, и стали прилагать усилия, чтобы оказать дипломатическую поддержку. Август 2014-го радикально изменил отношение Запада к войне в Украине. Иловайск — одно из самых известных во всем мире сражений Войны за независимость.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»