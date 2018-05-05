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Владимир Денисов о матче с французами: Где-то даже стыдно

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  • 5.05.2018, 20:57
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Фото: reuters

Белорусские хоккеисты проигрывают второй матч кряду.

Защитник сборной Беларуси Владимир Денисов прокомментировал поражение от французов (2:6) на чемпионате мира по хоккею, пишет "Чемпионат".

"Поражение есть поражение, неприятно проигрывать с таким счетом. Мы перебросали французов, но у них все залетало. Счет где-то даже не по игре. Все команды разные по мастерству, но настраиваться надо на каждого. Игра с Францией для нас была очень важна. Но такой счет…

Наверное, некоторые игроки недопонимали важность матча. Где-то даже стыдно. Мы должны помогать нашим молодым вратарям. На этом чемпионате мира мы должны выигрывать у конкурентов и достойно играть с фаворитами", — цитирует Денисова


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