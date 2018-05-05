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В Гомеле простились с матерью Михаила Жизневского

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  • 5.05.2018, 21:08
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Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Матери Героя Украины был всего 61 год.

В субботу под Гомелем похоронили мать убитого на Евромайдане в Киеве гомельчанина Михаила Жизневского. В траурной церемонии участвовал первый секретарь Посольства Украины в Беларуси Иван Башняк и другие представители дипмиссии, пишет kp.by.

Нине Жизневской был всего 61 год. Чуть меньше месяца назад, 8 апреля, умер отец Героя Небесной Сотни.

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

- Вместе с вами разделяем скорбь и утрату. Тяжело дочери проводить свою мать в последний путь. Но еще тяжелее было провожать матери своего сына Михаила в последний путь. Те непростые моменты жизни, возможно, и отбились на здоровье Нины Васильевны. Мы поклоняемся матери Героя Украины за то, что она родила достойного сына, - выступил на кладбище первый секретарь украинского посольства.

Нине Жизневской был всего 61 год
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
В траурной церемонии участвовал первый секретарь Посольства Украины в Беларуси Иван Башняк и другие представители дипмиссии
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Также во время траурной церемонии зачитали слова президента Украины Петра Порошенко:

- Эта семья показала нам героический пример самопожертвования ради идеалов свободы и достоинства.

Представитель посольства - с дочерью Нины Жизневской, сестрой погибшего Михаила
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
На похоронах собралась демократическая общественность Гомеля
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В последний путь Нину Жизневскую проводили представители общественности Гомеля, которые помогли дочери Наталье организовать похороны.

Мать и отца похоронили рядом с Михаилом
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

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