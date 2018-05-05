Стали известны подробности свадьбы принца Гарри и Меган Маркл 5.05.2018, 21:26

Фото: EPA

Будущие супруги не сразу отправятся в медовый месяц.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится уже совсем скоро, а именно – 19 мая. Подготовка к этому дню идет полным ходом. Уже составлен детальный план дня, а также продуманы все мелочи, связанные с церемонией, пишет segodnya.ua.

Так, будущие супруги уже выбрали карету для свадебной процессии, а также разослали пригласительные всем гостям.

Теперь стали известны новые подробности этого знаменательного события. Как сообщает Us Weekly, Гарри и Меган не выйдут на балкон для традиционного поцелуя и фото, как это ранее делали Кейт Миддлтон и принц Уильям, а также принц Чарльз и принцесса Диана.

Дело в том, что венчание будет проходить не в Лондоне, а в часовне св. Георгия, в которой своего балкона нет. Вместо такой традиции Меган и Гарри сядут в карету и поедут приветствовать британцев по дороге в Фрогмор-хаус, где состоится прием для приглашенных гостей.

Также стало известно, что Меган и Гарри не поедут в медовый месяц сразу же после свадьбы. Через неделю после бракосочетания у будущих супругов запланировано мероприятие. Известно, что свой медовый месяц Меган и Гарри планируют провести в Намибии.

Также стало известно, что Меган так и не смогла выбрать подружек невесты. Как сообщает Hello Magazine, у будущей жены принца много подруг и, чтобы никого не обидеть, она решила не выбирать из них кого-то на роль своей подружки невесты. Однако, все они будут присутствовать на свадьбе и поддерживать Меган в такой важный для нее день.