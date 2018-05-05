Андрей Пионтковский: Режим Путина прогнил 5.05.2018, 21:47

Андрей Пионтковский

Фото: svoboda.org

У Чаушеску был рейтинг 95% за два дня до cмерти.

События в Армении стали вдохновляющим примером для российского общества и тяжелым ударом по Кремлю, несмотря на то, что их первая фаза могла быть инспирирована Москвой.

Всероссийский марш протеста, назначенный на 5 мая, может стать по-настоящему впечатляющим с точки зрения количества человек, участвующих в нем.

Накануне инаугурации нового-старого президента России Путина для его окружения и российской верхушки совершенно очевидно: внешнеполитический курс с "вставанием с колен", с "русским миром" провалился.

Теперь президенту РФ нужно сделать выбор: либо идти на безумное обострение, либо идти на отступление.

Об этом и многом другом в первой части интервью "Обозревателю" рассказал российский политолог, журналист, политический деятель Андрей Пионтковский

- По вашему мнению, имеет ли право на жизнь версия о том, что все, что происходит в Армении, было инспирировано Кремлем?

- Ни в коем случае. Все, что там происходит – это очень тяжелый удар по Кремлю, это вдохновляющий пример для российского общества. И именно такова основная реакция в социальных сетях.

Более того, я думаю, что благодаря этому событию на всероссийский марш протеста по призыву Навального 5 мая выйдет гораздо больше народа.

Но, возможно, была инспирирована первая фаза. Мне кажется, Кремль охотно заменил бы Саргсяна на более управляемого человека, газпромовского менеджера Карапетяна. Эта комбинация, наверное, Кремль устраивала.

События пошли слишком быстро и неуправляемо, но я полагаю, что Кремль из игры еще не вышел, и мы о нем очень скоро вспомним. Говорила ведь наша Машка Захарова (представитель МИД РФ Мария Захарова. – Ред.) – "армянский народ, не забывайте, мы всегда с вами".

Думаю, такое развитие событий Кремль совершенно не устраивает. Так же, как его не устраивала украинская революция. Не из каких-то геополитических соображений о том, что танки будут на границе с Россией. Просто пример отстранения от власти клептократического режима, народной массовой антикриминальной революции – очень опасный прецедент для Кремля.

- Чем может закончиться всероссийский марш 5 мая? Существует ли вероятность того, что после него инаугурация президента России, намеченная на 7 мая, станет уже неактуальной?

- Такие вещи никогда нельзя предсказывать. Путинский режим вступил в такую же стадию, как в свое время и все его клоны – как ваш режим Януковича или режим Саргсяна. Путинский режим может упасть через неделю, а может просуществовать еще несколько лет.

Мы лишний раз убедились на примере Армении, что все эти цифры поддержки ничего не значат. У того же Саргсяна был рейтинг 80%, 75% - на выборах. Где эти люди на улицах? У Чаушеску было 95% за два дня до того, как его расстреляли с женой, как собак, под забором.

Когда режим прогнил, это ясно. Я могу подробно пояснить, почему он не жизнеспособен. Но точный момент, когда он уйдет, предсказать невозможно.

Но опять же армянские события показывают: он уйдет тогда, когда очень много народа выйдет на улицы и в то же время будет какой-то элемент раскола элиты.

Обратите внимание: в армянском парламенте были так называемые ручные партии – они же мгновенно перебежали на сторону революции. В России в 2011 году этого не было.

Выйдет 200-300 тысяч человек в Москве, и очень сложное положение будет у режима, потому что, кроме своих внутренних пороков, он сейчас переживает серию внешнеполитических провалов.

Это видно невооруженным глазом. Та же Армения, Северная Корея, где их просто выкинули из процесса урегулирования и выяснилось, что это надо было делать давно. В Сирии, где то американцы спокойно перемалывают 200-300 "ихтамнетов", а Москва молчит, то Израиль уничтожает сирийскую систему ПРО, а Москва только мультики показывает и какие-то обломки якобы сбитых ракет.

- 7 мая состоится инаугурация Путина. Мы понимаем, что это достаточно формальная вещь. Тем не менее, вам не кажется, что то, как она произойдет, какие заявления на ней прозвучат, будет достаточно знаковым для понимания того, что будет определять следующие 6 лет его президентства?

- Я понимаю, что все будут следить очень внимательно. Не из интереса к самой инаугурации, а в силу тех провалов, о которых мы только что говорили.

Любому в российской верхушке и в окружении ясно, что этот внешнеполитический курс с "вставанием с колен", с "русским миром" провалился. Эта патовая ситуация не устраивает никого.

И Путину нужно выбирать: либо идти на какое-то безумное обострение, либо идти на отступление. И то, и другое очень трудно, потому что и то, и другое приведет к его падению.

Обострение при сегодняшнем соотношении сил, которое так явно демонстрируется в Сирии, будет означать просто позорный разгром и еще более жесткие санкции, которые подорвут российскую экономику.

А что касается отступления – скажем, уйти с Донбасса… Для Путина лично это невозможно. Это политическое поражение. Это будут делать уже какие-то его преемники.

Поэтому какие-то знаки мы увидим – не на самой инаугурации, а в первые же дни. Например, какие-то ключевые назначения. Очень многие в Москве говорят, что уйдет в отставку Шойгу.

- Вы верите в то, что Шойгу будет отставлен?

- Я не придаю этому никакого значения. Это несамостоятельная, заменяемая фигура.