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Лига ВТБ: «Цмокi» одержали победу над рижским ВЭФом

  • 5.05.2018, 21:55

Баскетболисты из Минска одержали победу со счетом 84:77.

"Цмокі-Мінск" сыграли с рижским ВЭФом в домашнем матче регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ и одержали победу со счетом 84:77, пишет "Прессбол".

Цмокi — ВЭФ — 84:77 (20:18, 21:24, 19:12, 24:23)

Цмокі: Саддлер (17 + 8 пас.), Адамович, Тростинецкий (2), Салаш (17 + 6 подб.), Мещеряков (2), Белянков (н.в.), Семенюк, Вашкевич, Черапович (13 + 10 подб.), Кудрявцев (5), Кравиш (26 + 12 подб.), Грей (2 + 4 паса).

Таблица: УНИКС — 21 победа-2 поражения, ЦСКА — 20-2, Локомотив-Кубань — 16-6, Зенит — 15-7, Автодор — 13-9, Химки — 12-10, Нижний Новгород — 8-14, Цмокі-Мінск — 8-15, ВЭФ — 8-16, Астана — 7-16, ПАРМА — 7-16, Енисей — 6-17, Калев — 6-18.


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