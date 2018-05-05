Фотофакт: Московская полиция против 14-летнего ребенка 4 5.05.2018, 22:06

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Источник: RTVI

Hа акциях «Он нам не царь» задержаны более 1600 человек.

Фотограф RTVI Иван Краснов запечатлил момент, на котором московская полиция задерживает 14-летнего ребенка.

По всей России на акциях протеста "Он нам не царь" задержано более 1600 человек, сообщает правозащитный портал "ОВД-Инфо". Антиправительственные митинги, приуроченные к инаугурации президента Владимира Путина, прошли в десятках городов страны.

Наибольшее число задержанных в Москве и Санкт-Петербурге – 704 и 229 человека соответственно. В Челябинске полиция задержала 164 участника антиправительственной акции. Десятки митингующих задержаны в Якутске, Красноярске, Краснодаре, Калуге и Новокузнецке.