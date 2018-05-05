Куда уходят государственные деньги в сельском хозяйстве 5.05.2018, 22:23

Агропромышленный комплекс превратился в приют для коррупционеров.

Комитет государственного контроля провел масштабный мониторинг сельского хозяйства, в ходе которого обнаружил целый ряд коррупционных схем. Куда уходят государственные средства, и почему не работают антикоррупционные меры властей - в материале телеканала «Белсат».

49 уголовных дел — такой результат проверок госконтролем сельскохозяйственных предприятий. Выходит, белорусский агропромышленный комплекс — приют для коррупционеров?

По словам представителей Комитета государственного контроля, в одном районе колхозники закопали в землю три тысячи тонн доломитовой муки — аж на 50 тысяч долларов. Во втором нашли 60 тонн залежавшихся неучтенных минеральных удобрений. Богато живем!

«Система, при которой исполнитель не является хозяином и не отвечает всерьез за полученный результат и за плоды своего труда. Когда им управляют, когда ему диктуют, что делать, сколько сеять, сколько надоить. Понятно, что человек начинает деградировать в этой системе», — говорит главный редактор AGROLIVE.BY Инна Гармель.

Эксперты отмечают, что именно прямое государственное управление является причиной высокого уровня коррупции в сельском хозяйстве. Если руководство на местах получает невыполнимые задания, оно начинает имитировать соответствующую деятельность. В результате потери несет как хозяйство, так и государственный бюджет.

«В нашей стране не должно быть места коррупции! Борьба с ней на всех уровнях была и будет самой решительной и прозрачной!» – заявлял Александр Лукашенко.

Но действительно ли эта борьба настолько решительная? И видят ли ее результаты обычные белорусы?

Жители Минска говорят:

«Это как кнут и пряник для чиновников. С одной стороны, ты даешь им участок: вот здесь кормитесь. С другой — это крючок. Если ты накосячил, тебя за шкирку — и за решетку».

«Все, что мы переняли от Советского Союза, все самое лучшее в кавычках, это у нас расцветает и расцветать будет еще очень долго».

«Она, по-моему, везде эта коррупция. Судя по всему, борьба вообще не ведется, а чисто на словах и не более того».

«У нас все, кто имеет власть, стараются тянуть себе деньги».

В тот же момент вопрос коррупции в агропромышленном комплексе часто связывают с кадровыми проблемами — управлять колхозами отправляют чиновников, которые ранее уже проштрафились перед властями и таким образом «отрабатывают наказание».

«Это не вопрос кадрового подъема, кадрового укрепления деревни. Не эти люди должны ее укреплять… Наблюдается такая картина, что более 50 процентов дипломированных аграриев просто уходят из отрасли, так как работать невозможно по-прежнему», — говорит Инна Гармель.

В Комитете государственного контроля предполагают, что резонанс от уголовных дел «должен многих научить». Но кого учить, если уровень кадров ежегодно только падает, а объем государственных дотаций растет?