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Путин VS дети: как на митингах в России массово задерживали подростков

  • 6.05.2018, 8:02
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На акции «Он нам не царь» российские силовики бросались на детей.

Российские силовики массово задерживали детей, участвовавших в общероссийской акции протеста «Он нам не царь».

Соответствующие фото и видео опубликовали в сети очевидцы событий.

При этом задержания малолетних проходили как в регионах, так и в столице РФ.

«Один из задержанных в Тольятти сообщил, что в отделе полиции №21 находится 63 человек, около половины - несовершеннолетние. Юриста в отделе полиции нет. Его туда не пускают. Кроме того, в отделе женщина с малолетним ребенком», - сообщает портал ovdinfo.org.

По последним данным, всего в российских городах задержаны более 1600 участников протестной акции.


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