Путин VS дети: как на митингах в России массово задерживали подростков
- 6.05.2018, 8:02
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На акции «Он нам не царь» российские силовики бросались на детей.
Российские силовики массово задерживали детей, участвовавших в общероссийской акции протеста «Он нам не царь».
Соответствующие фото и видео опубликовали в сети очевидцы событий.
При этом задержания малолетних проходили как в регионах, так и в столице РФ.
«Один из задержанных в Тольятти сообщил, что в отделе полиции №21 находится 63 человек, около половины - несовершеннолетние. Юриста в отделе полиции нет. Его туда не пускают. Кроме того, в отделе женщина с малолетним ребенком», - сообщает портал ovdinfo.org.
взрослые бугаи ВСЕРЬЕЗ задерживают младшеклассника. я не могу это понять! путин уже с детьми воюет. #ОнНамНеЦарь pic.twitter.com/kg5TOc6RbT— Oksana Baulina (@oksana_baulina) 5 мая 2018 г.
вы не поверите, но они реально винтят детей! теперь и в москве. #ОнНамНеЦарь pic.twitter.com/uppqQbjTZJ— Oksana Baulina (@oksana_baulina) 5 мая 2018 г.
По последним данным, всего в российских городах задержаны более 1600 участников протестной акции.