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Дэйв Льюис: У нас нет магазина, где можно купить мастеров

  • 6.05.2018, 8:19

Главный тренер сборной Беларуси – о том, что будет «после французов».

По окончании матча со сборной Франции, в котором белорусы уступили 2:6, главный тренер нашей команды Дэйв Льюис в интервью pressball.by подвел итоги поединка и допустил наихудшее.

- Сегодня общаться с журналистами вам сложно как никогда прежде?

- После побед это делать всегда приятнее, чем после поражений. Любых. Хотя, конечно, такого результата не ожидал. Дебют провели достаточно собранно, но потом что-то пошло не так.

-Проблема в голове?:

- Хоккеисты всегда должны быть сфокусированы на игровом задании, не устаем им это повторять. Но сегодня довольно скоро стала проявляться расфокусированность. Стали теряться под французским прессингом.

- Рокировка вратарей после двух шайб — косвенное признание ошибочности стартового выбора?

Фото: pressball.by

- Это мой выбор. Естественно, после консультации со штабом. Исходили из игры Кульбакова в подготовительный период: в некоторых матчах Иван отражал по 40 бросков. Хотелось дать ему еще один шанс.

- Игроки не справляются с системой?

- Она не всегда срабатывает, но проблема даже не в этом. Мы слишком часто проигрывали единоборства "один на один". Когда защитник в одиночку не может совладать с одним форвардом, система и не может работать. Она работает, только когда каждый успешно исполнят свою роль.

Фото: pressball.by

- Так, может, пора признать, что под предлагаемую вами систему в Беларуси сейчас просто нет исполнителей?

- Они есть, просто многие сейчас еще слишком молоды. А молодежи свойственно ошибаться. И принимать это близко к сердцу.

- Какие коррективы внесете к следующему матчу против России?

- Будем продолжать работать и биться, несмотря на исходы предыдущих матчей. Понятно, что Россия — очень сложный оппонент с целым букетом достоинств. Сейчас свою роль должны сыграть наши лидеры. Не только на льду, но и за его пределами. Чтобы команда осталась, так сказать, в одной лодке.

- А уже есть основания опасаться обратного?

- И перед чемпионатом мира, и даже после вчерашнего поражения от Швеции не было. В конце концов, есть за что зацепиться: в обоих матчах в Копенгагене начинали хорошо. Но сегодня очень разочаровала третья пропущенная шайба. 1:2 и 1:3 — большая разница при таком сценарии.

Может показаться, что сейчас наше положение после двух стартовых поражений даже тяжелее, чем год или два назад. Тогда по крайней мере уступали фаворитам, сейчас — фавориту и прямому конкуренту...

Нужно понимать специфику этого турнира: по подбору исполнителей он определенно сильнее, чем даже недавняя Олимпиада. Это в том числе мнение специалистов, посещавших Пхенчхан и работающих в НХЛ.

- Успели что-то сказать команде в раздевалке?

- Нет. И сегодня не планирую. Сейчас говорить должен не я, а лидеры. В том числе и те, у кого на джерси нет капитанской или ассистентской нашивки. Причем даже просить или приказывать им этого не стану. Они должны понять это сами.

- Болельщики сейчас наверняка в отчаянии. Что-то им скажете?

- Что команда и тренеры сейчас, поверьте, расстроены не меньше фанатов. И что у нас есть двое суток, чтобы поработать над ошибками и не допустить их в матче против России.

- Спросим еще конкретнее: какие у болельщиков есть основания надеяться, что худшего не произойдет? Или просто верить?

- Верить и понимать, что в сборной сейчас смена поколений. Это Копенгаген-2018, а не Острава-2015.

- То есть стоит готовиться к возможной потере места в элите?

- Нельзя отрицать такой возможности. Увы, нет магазина, в который можно прийти и взять для сборной состоявшихся мастеров. Рост часто идет через боль. Как показывает даже мой НХЛовский опыт, иногда чтобы завоевать Кубок Стэнли нужно ранее уступить в его финале...

ФРАНЦИЯ — БЕЛАРУСЬ — 6:2 (2:1, 1:0, 3:1)

КОПЕНГАГЕН. "Роял-Арена". Начало — в 17.15.

ФРАНЦИЯ: Арди (Кеменер); Овитю — Манавьян, Реш — С.да Коста (К) — Флери (А); Шакиашвили — Экефей (А), Трей — Гуттиг — Т.да Коста; Гайе — Жанель, Ламперье — Тексье — Клеро; Леклер — Ритц — Перре; Ро, Дуэй.

БЕЛАРУСЬ: Кульбаков (Карнаухов); Лисовец — Хенкель, Лингле — Шарангович — Павлович (К); Коробов (А) — Фальковский, Платт — Ковыршин — Гаврус; Денисов — Воробей, Дрозд — Китаров (А) — Демков; М.Сушко — Развадовский — Кислый; Дюков, Левша.

ШАЙБЫ: 1:0 — Флери (С.да Коста, Реш, 3.33). 2:0 — С.да Коста (Жанель, 13.33). 2:1 — Павлович (Развадовский, Воробей, 19.36 — бол.). 3:1 — Ламперье (Клеро, Экефей, 38.42). 4:1 — Манавьян (С.да Коста, Флери, 42.17 — бол.). 5:1 — Гуттиг (Перре, 47.57). 5:2 — Воробей (Платт, Коробов, 54.46 — бол.). 6:2 — Перре (Леклер, Экефей, 57.56 — бол.).


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